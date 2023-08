Usa, scoperto laboratorio cinese illegale con 20 virus (tra cui Covid)/ “C’erano topi bioingegnerizzati…”

Un laboratorio cinese illegale e segreto, pieno di virus, rifiuti medici e centinaia di topi bioingegnerizzati per catturare e trasportare il virus responsabile del Covid. Lo hanno scoperto in Usa le autorità della contea di Fresno dopo un’indagine durata mesi in un magazzino della California. Le autorità sanitarie hanno dichiarato lunedì che è la società medica cinese Prestige Biotech, registrata in Nevada, a gestire la struttura senza licenza a Reedley. «Non hanno mai avuto una licenza commerciale e la città era completamente all’oscuro del fatto che si trovassero in questo edificio, operando di notte», ha dichiarato il sindaco Nicole Zieba, come riportato da Usa Today. Il Dipartimento di Sanità Pubblica della Contea di Fresno aveva avviato un’indagine sulla struttura nel dicembre 2022, dopo che un funzionario aveva visto un tubo da giardino attaccato a un edificio che si presumeva fosse vuoto e senza licenza commerciale attiva.

“Impatto catastrofico del covid sui bimbi”/ Studio Uk: “Diminuite socialità ed emozioni”

Un’ulteriore ispezione a marzo aveva rivelato che nella struttura vi erano varie sostanze chimiche, materiali biologici sospetti, fluidi corporei e centinaia di topi da laboratorio, oltre ad altre forniture. Funzionari della sanità pubblica della contea hanno dichiarato di aver trovato anche dispositivi medici che si ritiene siano stati sviluppati in loco, per il Covid e i test di gravidanza. «In una piccola città rurale di 26mila abitanti, entrare in quello che credevamo essere un edificio vuoto e trovare materiale di laboratorio, topi bianchi vivi… è stato piuttosto scioccante», ha aggiunto il sindaco.

Bellavite vs Bassetti "Scredita colleghi, non è esperto di vaccini mRna"/ "Io censurato…"

L’INDAGINE SULLA PRESTIGE BIOTECH E LA SCOPERTA CHOC

Dopo diversi tentativi di prendere contatti con la Prestige Biotech, i funzionari della contea di Fresno hanno accusato l’azienda di non essere stata disponibile a fornire informazioni e di non aver rispettato gli ordini, come ad esempio fornire un piano per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e medici. Dai documenti del tribunale, citati da Usa Today, emerge che il personale della sanità pubblica della contea di Fresno ha completato le operazioni di abbattimento biologico di tutti i materiali trovati nella struttura entro il 7 luglio. L’inchiesta si è allargata quando si è appreso che nel laboratorio illegale lavoravano persone: quindi agenzie federali, statali e locali si sono unite all’indagine, compresi il dipartimento sanitario della contea e l’FBI. A marzo le autorità hanno potuto notificare un mandato di ispezione.

Fauci accusato di falsa testimonianza su Covid/ "Ha mentito su finanziamento esperimenti in Cina"

«In alcune stanze del magazzino sono stati trovati diversi recipienti di liquido e varie apparecchiature. Il personale della Sanità Pubblica della Contea di Fresno ha anche osservato campioni di sangue, tessuti e altri fluidi corporei e sieri; e migliaia di fiale di fluidi non etichettati e materiale biologico sospetto», è scritto nelle carte del tribunale. Nel magazzino sono stati trovati anche centinaia di topi, «tenuti in condizioni inadeguate in gabbie sovraffollate», senza cibo né acqua. Un collaboratore della Prestige Biotech ha dichiarato agli investigatori che i topi erano «geneticamente modificati per catturare e trasportare il virus Covid». In virtù di un mandato di abbattimento, sono stati sequestrati topi ad aprile e 773 sono stati uccisi, mentre 180 erano già morti. Coinvolti nell’indagine anche i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie dopo che sono stati trovati circa 30 congelatori e frigoriferi, alcuni dei quali impostati a meno 80 gradi. Il CDC ha rilevato almeno 20 virus potenzialmente infettivi, come HIV, Covid, clamidia, rosolia e malaria. La Prestige Biotech gestiva il laboratorio illegale dall’ottobre 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA