Usa, uomo si dà fuoco vicino Casa Bianca/ Video: trasportato in ospedale con ustioni

Un uomo si è dato fuoco a pochi passi dalla Casa Bianca. La notizia è stata diffusa su Twitter dal Secret Service, l’agenzia federale che si occupa della protezione del presidente degli Stati Uniti e della sicurezza della residenza presidenziale. L’uomo si trovava all’interno dell’Ellipse, un parco di Washington molto frequentato dai turisti. Si trova a sud della Casa Bianca e a nord del National Mall, nel cuore di Washington. Subito soccorso, è stato trasportato in ospedale: al momento non si conoscono le sue condizioni. Un portavoce dei vigili del fuoco di Washington ha poi confermato alla CNBC: «Abbiamo trasportato un paziente con ustioni dall’Ellipse. Ora siamo sulla scena per assistere le forze dell’ordine». Stando a quanto riportato da FOX 5, ci sono turisti che hanno raccontato di aver notato qualcosa di strano mentre fotografavano la Casa Bianca. Hanno infatti notato un uomo vestito di nero, con una borsa nera, mentre si dava fuoco.

USA, UOMO SI DÀ FUOCO VICINO CASA BIANCA

Il portavoce del Secret Service, Jeffrey Adams, ha detto in una dichiarazione che in pochi secondi sono accorsi sul posto dopo che l’uomo si è dato fuoco. Gli ufficiali hanno poi gestito le fasi di primo soccorso. A ciò si aggiunge la dichiarazione di una 17enne della Virginia, Alina Berzins, che alla CNBC ha spiegato di aver assistito alla scena mentre con due cugini boliviani visitava il National Mall. «Abbiamo visto quest’uomo che ha cominciato a correre, poi lo abbiamo visto coperto di fiamme. I poliziotti sono arrivati e lui è crollato». Poi le fiamme sono state spente. La ragazza ha confermato di essere sotto choc per la scena a cui assistito, proprio come gli altri testimoni. Inoltre, ha raccontato che diverse decine di agenti delle forze dell’ordine sono arrivati sul posto, oltre a diversi mezzi dei vigili del fuoco. Invece un elicottero ha sorvolato la zona. Dalla Casa Bianca finora nessun commento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA