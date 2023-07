“Usa vogliono von der Leyen alla guida della Nato”/ La spinta di Joe Biden

Importanti aggiornamenti sul futuro della Nato a poche ore dalla proroga del mandato a Jens Stoltenberg. Negli ultimi mesi non è stato trovato l’erede del norvegese, in carica del 2014, e gli alleati hanno deciso di rinnovare per l’ennesima volta il suo compito nel ruolo di segretario generale. Ma gli Stati Uniti sono intenzionati a imprimere la svolta e il presidente Joe Biden ha le idee chiare su chi puntare: Ursula von der Leyen.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, il numero uno della Casa Bianca sta spingendo affinchè l’attuale presidente della Commissione europea sia la prossima segretaria generale dell’Alleanza atlantica dopo la fumata nera per la candidatura di Ben Wallace. Potrebbe essere l’ex ministro della Difesa di Berlino a mettere tutti d’accordo dopo il niente di fatto registrato a Vilnius, in Lituania.

Usa vogliono von der Leyen alla guida della Nato

Una fonte della Nato ha reso noto che il presidente degli Stati Uniti punta a convincere la von der Leyen per il dopo Stoltenberg: il timore principale è legato alla possibile assenza di un candidato forte tra dodici mesi. Come sottolineato dal Telegraph, Biden e la presidente della Commissione europea hanno costruito un forte legame negli ultimi anni, promuovendo stretti legami transatlantici su Cina, Ucraina e clima. Un possibile ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla sua gestione del ministero della Difesa tedesco tra il 2013 e il 2019, un’amministrazione tra luci ed ombre. Interpellata sull’ipotesi Nato, la von der Leyen ha affermato che è un onore essere inclusa in un elenco di possibili successo di Stoltenberg. Ma il suo portavoce ha tenuto a precisare che non è mai stata disponibile per l’incarico, né adesso né in futuro. In colloqui privati, la signora von der Leyen avrebbe detto a Biden che non sarebbe stata disponibile ad assumere alcun ruolo alla Nato almeno fino al prossimo anno. Molto dipenderà dagli esiti delle Europee del 2024…

