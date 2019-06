V8 Hotel in Germania/ Stoccarda, auto-suite e letti-carrozzerie per amanti dei motori

Il V8 Hotel a Stoccarda rappresenta non solo una delle strutture alberghiere più stravaganti che offre la Germania ma anche una tappa immancabile per tutti coloro vorrebbero coniugare la vacanza alternativa alla passione per i motori. Infatti, questo albergo a quattro stelle situato nel cuore di quella che non solo è la patria dei veicoli a motore ma anche la sede di due colossi dell’automotive quali Mercedes-Benz e Porsche è una curiosa variazione sul tema degli hotel che mirano a ricreare al proprio interno spazi e situazioni inusuali: nel caso del V8 infatti è possibile alloggiare in una serie di dieci suite ispirate ognuna a un particolare aspetto del mondo delle quattro ruote mentre i letti e anche i divani sono ricavati all’interno delle carrozzerie di automobili d’epoca o che oramai sono entrate nell’immaginario comune come il leggendario “maggiolino tutto matto” Herbie dell’omonima pellicola Disney (1968).

L’HOTEL DEDICATO AGLI AMANTI DEI MOTORI

Il V8 Hotel a Stoccarda rappresenta infatti una sorta di tempio dei motori in cui è possibile ritrovare, in chiave vintage o comunque riprodotto in uno stile manco a farlo apposta dai colori e atmosfere tipicamente “disneyane” in modo da poter diventare un complemento d’arredo, tutto ciò che riguarda il mondo delle corse, officine, motel, stazioni di servizio a stelle e strisce oltre che i grandi marchi italiani e tedeschi del settore delle quattro ruote. Il V8 Hotel, ubicato più precisamente in Graf-Zeppelin-Platz a Böblingen (distante solo pochi chilometri dalla città capitale del Baden-Wurttemberg), è una struttura ricavata all’interno di un ex aeroporto che è stato interamente ristrutturato e che immerge gli ospiti in un mondo parallelo appena si mette piede al suo interno, a partire dalla stessa reception con tanto di McLaren in bella mostra e con una hall dove alcune vetture di lusso sono esposte, come in uno showroom, e addirittura in vendita per i clienti più facoltosi. L’hotel mette a disposizione camere singole e doppie con tutti i comfort e “impreziosite” da cimeli motoristici, poster e dettagli (continuamente rinnovati dai gestori) che faranno andare in brodo di giuggiole gli aficionados dei motori, senza dimenticare che molte delle stesse camere sono personalizzabili dagli ospiti a seconda dei gusti.

LE SUITE A TEMA DEL V8 HOTEL

Ma una delle principali attrattive del V8 Hotel di Stoccarda, e che lo rende adatto non solo ai cultori del mondo dei motori ma pure dalle famiglie e inevitabilmente dai più piccoli che possono sbizzarrirsi in quello che ai loro occhi sembra un colorato parco giochi a tema, è la scelta delle suite oltre alle 34 camere messe a disposizione per garantire quella che è una vera e propria vacanza “on the road”. E qui la fantasia può sbizzarrirsi perché si va da quelle più sobrie a vere e proprie stravaganze, ma ognuna diversa dall’altra ma tutte con letto a forma di automobile: ad esempio i modelli di letto vanno dal mitico maggiolone Volkswagen (nella camera Tankstelle), alla Cadillac protagonista dell’American Dream, alla Mercedes che nell’omonima suite rappresenta i gioiellini di casa alle Morris Minor. Tra le camere meritano sicuramente una menzione quella a tema Drive In (appunto con la Cadillac rossa), ma pure quella ispirata alla Route 66, quelle che riproducono in miniatura un vero garage o un autolavaggio e pure quella “Camping Room” dove si dorme in un caravan e senza dimenticare un tocco di tricolore con la suite “Forza Italia” (con tanto di simbolo del partito fondato da Silvio Berlusconi) e un letto ricavato nella sgargiante Alfasud dell’Alfa Romeo. Infine, per rendere più completa la vacanza, si può abbinare al soggiorno presso il V8 Hotel una visita non solo ai bellissimi musei Porsche e Mercedes di Stoccarda ma pure il noleggio di auto sportive e l’ingresso a eventi e altre attrazioni motoristiche pensate per tutta la famiglia.



