Faralda Crane Hotel in Olanda/ Amsterdam, dormire (e fare bunjee jumping) su una gru

Il Faralda Crane Hotel in Olanda è oggigiorno uno degli esempi più rappresentativi di come la proposta di strutture alberghiere di fascia luxury e dedicate (purtroppo, anche se non sempre) a una clientela d’élite vada di pari passo con la ricerca di soluzioni alternative e a volte anticonvenzionali, lasciando da parte i tradizionali resort e palazzi sfarzosi a cinque stelle per valorizzare invece luoghi naturali dimenticati oppure anche angoli urbani in degrado o che originariamente erano destinati ad un’altra funzione. E in questo albergo nel cuore di Amsterdam, inaugurato solamente nel 2014, si può godere di una vista pressoché unica dal momento che le sue suite sono collocate a ben cinquanta metri di altezza (al di sopra del pontile industriale NDSM) e ricavate in una vecchia gru. Ma come nasce l’idea del Faralda Crane -che in inglese è letteralmente la gru- e cosa offre di tanto esclusivo ai suoi ospiti?

LA GRU RICONVERTITA IN HOTEL DI LUSSO

Come detto, il Faralda Crane mostra il modo in cui si riesca a trasformare anche un luogo apparentemente lontano da qualsiasi appeal turistico in un hotel di lusso che, anzi, è diventato nel giro di pochi anni à la page non solo perché l’esperienza che offre non è certamente usuale (e soprattutto non bisogna soffrire di vertigini) ma anche per via delle tre suite ricavate al suo interno e che decisamente si allontanano dal tradizionale concetto di “camera di lusso”. Situato in quella che era stata una zona di carico e scarico del porto nel settore nord di Amsterdam, anche se davvero a un batter d’occhio dal centro cittadino, questo hotel sulla gru è stato oggetto di una ristrutturazione costata oltre 800mila euro per ciascuna delle suite e anche di altri lavori per rendere solida l’intera struttura, a partire dalla base, e farla diventare abitabile. E un progetto tanti ambizioso quanto insolito non poteva che essere realizzato in una delle zone più ‘giovani’ della capitale dal momento che, come si può ben immaginare, è qui che artisti emergenti e i giovani cercano location alla moda per allestire i propri eventi.

LE SUITE DEL FARALDA CRANE E… IL BUNJEE JUMPING

Le tre suite “sospese” del Faralda Crane Hotel ad Amsterdam hanno ciascuna un nome, e quindi anche uno stile, proprio: l’alloggio Free Spiriti, il Secret e quello ribattezzato Mystique non solo offrono un panorama mozzafiato e al risveglio consentono ai propri ospiti di immaginare di aver dormito a un passo dal cielo, ma sono arredate in modo bizzarro ma ricercato da alcuni designer locali e che -quasi in modo distonico rispetto alla spartana struttura esterna della gru rimessa certo a nuovo ma che non dà certo l’impressione di un albergo- sono state appositamente pensate soprattutto per ospitare giovani coppie che amano vivere una vacanza fuori dagli schemi, senza però rinunciare ai peraltro costosissimi lussi previsti quali anche una Jacuzzi esterna a cui si accede dalle stesse suite e persino di uno studio televisivo (sic!). Inoltre va pure ricordato che per chi ama dormire… in quota i proprietari hanno previsto, tanto per restare in tema, la possibilità di fare bungee jumping (costo 85 euro a persona) da un’altezza di circa 90 metri: invece, a proposito di prezzi, pernottare una notte in uno dei tre alloggi sulla gru costa in media più di 300 euro a cui vanno aggiunti i costi extra per altri servizi “deluxe” che fanno lievitare ulteriormente la cifra…



© RIPRODUZIONE RISERVATA