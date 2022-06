VACANZE 2022/ Polliotto: “Cresce il numero di chi resta a casa”

“Caro vacanze, il 18% in più di piemontesi quest’estate rimarrà a casa”. Lo rivela all’agenzia di stampa Ansa l’avvocato Patrizia Polliotto, presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, nonché Presidente dei rinomati ospedali milanesi ‘Galeazzi’ (quello in cui lavora anche il virologo Fabrizio Pregliasco), ‘San Siro’ e ‘Sant’Ambrogio’ tutti in capo al ‘Gruppo San Donato’, prima realtà sanitaria privata italiana con un fatturato superiore a 1 miliardo e 600 milioni di euro.

“Calcolatrice alla mano, assistiamo a un’impennata dei prezzi delle strutture ricettive da marzo a oggi, con l’intento da parte degli operatori del settore di cercare di recuperare almeno una parte delle perdite subite nel biennio pandemico”, aggiunge il legale piemontese, voce autorevole per i maggiori media italiani e opinionista a ‘Canale Italia’ e a ‘Radio Radio’ con il giornalista cattolico Maurizio Scandurra.

“Le tariffe degli alberghi sono già salite rispetto allo scorso anno del 9,7%. Soggiornare in un villaggio vacanze o in un campeggio costa il 7,2% in più, in una pensione, bed and breakfast o agriturismo invece il 4,5%. Crescono del 10,1% i prezzi dei biglietti per gli spostamenti in nave. Andare al ristorante costa il 3,1% in più, il 3,7 mangiare in pizzeria. Visitare un museo costa il 7,4% in più rispetto a un anno prima; andare in piscina o in un impianto sportivo il 4%. Sempre sopra al 3% anche parchi di divertimento e cinema, entrambi a +3%”.

Inoltre, proseguendo nell’esame della notizia presente anche sul sito di Rainews, “In media, per 15 giorni di vacanza i piemontesi spenderanno il 19% in più, passando dai circa 1000 euro a testa del 2021 ai circa 1200 del 2022, con un incremento di circa 190 euro a persona, complice anche il caro carburante ed energia” chiosa Patrizia Polliotto, anche stimato avvocato d’impresa e d’affari con curriculum professionale ricco di importanti esperienze al vertice in prestigiose società private e pubbliche tra le quali ‘Viasat’, ‘Juventus’, ‘NB Aurora’, ‘Compagnia di San Paolo’, ‘Zucchi’, ‘Engineering’, ‘Reply’ e molte altre.

Infine, il Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori sarà protagonista con la Dottoressa Jessica Campolongo, domenica 19 e lunedì 20 giugno prossimi alle 23.00, del programma d’informazione e attualità ‘PrimaFocus News’ condotto dalla giornalista Monica Gallo sulle frequenze di ‘Primantenna’, dal 1976 storica emittente del Nord Ovest (Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria e Lombardia) visibile anche in tutta Italia in streaming sul sito www.primantenna.tv . Argomento delle due puntate, proprio il caro vacanze e il mondo del noleggio che con l’estate torna a farsi diffusissimo.

