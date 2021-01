Vaccini Campania, De Luca: “esauriti, piano nel caos”/ Arcuri “nuove dosi da domani”

La polemica (politica) del giorno arriva dalla Campania dove il Governatore Vincenzo De Luca ha lamentato nelle scorse ore il quasi esaurimento delle dosi di vaccini anti-Covid in possesso delle strutture sanitarie della Regione: «Ancora nella giornata di ieri la Campania ha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d’Italia nella somministrazione dei vaccini. Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le dosi consegnate alla nostra regione. Questa sera le aziende si fermano per mancanza di vaccini. È questo l’esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi», così ha attaccato il Presidente in quota Pd sul proprio account Facebook.

De Luca ha poi sottolineato di aver segnalato immediatamente il problema al commissario all’emergenza Domenico Arcuri, lamentando sia la distribuzione di maggiori dosi in altre Regioni, quanto la tempestività di arrivi del vaccino stesso in Campania: «Martedì dovrebbero arrivare nuove forniture, ed è necessario che questo avvenga, riequilibrando i nostri quantitativi. Così come è necessario e urgente l’invio di personale aggiuntivo per le vaccinazioni, per far fronte alla situazione di forte sottodimensionamento del nostro personale nella quale si sta lavorando».

LA REPLICA DI ARCURI

Il titolo “si interrompe oggi la campagna di vaccinazioni in Campania” è ovviamente molto duro e nei toni lancia l’allarme, subito però trovando la pronta replica (in tv, a “Mezz’ora in più”) dello stesso Arcuri interpellato sul tema dei vaccini in Campania: «Dobbiamo complimentarci con il presidente De Luca perché la campagna di vaccinazioni in Campania evidentemente ha avuto un successo straordinario. Il presidente sa che da domani inizierà una nuova distribuzione dei vaccini». Nelle scorse ore infatti è emerso dal report nazionale dei vaccini anti-Covid che la Campania è la prima regione d’Italia per percentuale di dosi somministrate sulle quantità ricevute: sulle 67.020 dosi Pfizer arrivate finora nelle province campane, l’89,5% (60.001) sono state somministrate. Arcuri nel fare i complimenti a De Luca sottolinea come da domani giungeranno direttamente da Pfizer le nuovi dosi nelle singole Regioni, compresa dunque la Campania che potrà proseguire nell’opera intensiva di vaccinazione del personale sanitario e degli ospiti Rsa.





