Vaccini Lombardia, ok a 1° e 2° dose in farmacia/ Ecco come fare

Importanti novità per i vaccini in Lombardia. Come reso noto dalla Regione guidata da Attilio Fontana, a partire da oggi, martedì 15 marzo 2022, è possibile ricevere la prima e la seconda dose di vaccino anti-Covid Pfizer nelle farmacie aderenti. Ricordiamo che fino ad oggi era possibile ricevere solo il “booster”, ovvero la terza dose di richiamo.

Come fare per prenotare i vaccini nelle farmacie della Lombardia? Tutto molto semplice: come spiegato in una nota, sarà possibile prenotare gli appuntamenti attraverso il portale regionale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Ricordiamo che quella di Fontana è una delle Regioni che più hanno “sfruttato” il supporto delle farmacie nella campagna vaccinale: per la precisione, 265 mila cittadini lombardi over 12 hanno scelto questa via.

Vaccini Lombardia, ok a 1° e 2° dose in farmacia

“Questo ampliamento dell’offerta in farmacia oltre ad alleggerire l’attività vaccinale delle aziende sanitarie, ci aiuterà a rendere più facile l’accesso dei nostri concittadini che ancora non si sono vaccinati. Da mesi le farmacie partecipano con impegno alla somministrazione della dose booster alla popolazione lombarda. Un supporto importante per il quale vanno ringraziate”, le parole della vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti. L’ex sindaco di Milano ha poi acceso i riflettori sugli ottimi risultati ottenuti dalla Regione nella campagna vaccinale, con la prima dose somministrata al 91% dei cittadini, percentuale che sale al 95% se si considerano gli over 12: “Invito dunque i pochi che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale di farlo con convinzione per il bene proprio e della comunità”. Letizia Moratti ha voluto elogiare i grandi protagonisti della battaglia contro il virus: “Il grande impegno di medici, infermieri, militari, protezione civile e volontari, insieme con l’esemplare senso civico dei cittadini lombardi, ha decretato il successo della più importante operazione sanitaria della storia”.

