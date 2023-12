Vaccino Covid auto-amplificante approvato in Giappone/ Come funziona sa-mRNA: si replica nell’organismo

Per la prima volta è stato autorizzato un vaccino Covid a mRna che si replica nell’organismo per un certo periodo di tempo. Si chiama ARCT-154 e con il via libera in Giappone è diventato il primo di questo tipo ad ottenere un’autorizzazione permanente. Questo nuovo vaccino agisce come i “convenzionali” prodotti di BioNTech, Pfizer e Moderna, quindi con la biomolecola che fornisce le istruzioni per la costruzione della proteina spike presente sulla superficie del coronavirus Sars-CoV-2. Quindi, il sistema immunitario viene allertato e produce anticorpi contro l’agente estraneo. Mentre i vaccini già noti contribuiscono alla produzione della corona spike nelle cellule solo per un breve periodo di tempo e vengono presto distrutti, questo nuovo vaccino a sa-mRNA si moltiplica nell’organismo.

Stando a quanto riportato dal giornale tedesco Süddeutsche Zeitung, la tecnologia “mRNA autoamplificante” (sa-mRNA) presenta diversi vantaggi. Piccole quantità, che sono solo da un sesto a un decimo delle dimensioni dei precedenti vaccini a mRNA, possono essere sufficienti a scatenare una forte risposta immunitaria. Inoltre, le proteine spike sono disponibili nell’organismo per un periodo di tempo più lungo, ciò a sua volta rafforza la risposta immunitaria. L’immunologo Drew Weissman, che ha appena ricevuto il premio Nobel per il suo lavoro fondamentale sulla vaccinazione con mRNA e che è consulente del produttore Arcturus Therapeutics, è fiducioso riguardo l’utilità dei vaccini Covid autoreplicanti. Infatti, li considera un’opzione molto sostenibile.

VACCINO COVID, I RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE

Questo nuovo vaccino a sa-mRNA è stato finora autorizzato solo in Giappone, dove è stato condotto lo studio più importante sui benefici e sui rischi del prodotto. Dai risultati, che non sono stati ancora pubblicati su una rivista scientifica, è emerso che soddisfa ampiamente le speranze riposte in esso. Infatti, 828 soggetti che erano stati precedentemente vaccinati tre volte hanno ricevuto una quarta dose con ARCT-154 o con il vaccino Comirnaty di Pfizer-Biontech. Quattro settimane dopo, i livelli di anticorpi contro il Covid erano aumentati di 6,7 volte nei soggetti vaccinati con ARCT-154, ma solo di 4,4 volte in quelli vaccinati con Biontech.

Ma ARCT-154 non si è dimostrato più mite, perché le reazioni si sono verificate con una frequenza simile in entrambi i gruppi. Ad esempio, il 95% dei vaccinati con ARCT-154 e il 97% di quelli vaccinati con Biontech hanno riportato reazioni locali nel sito di iniezione. Quasi due terzi delle persone vaccinate in entrambi i gruppi hanno lamentato malessere e altri sintomi come mal di testa, brividi o dolori muscolari. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che non è ancora stata trovata la dose ottimale, ha dichiarato alla rivista Nature il ricercatore sui vaccini Niek Sanders dell’Università di Gand in Belgio.

ALTRI VACCINI COVID AUTO-AMPLIFICANTI IN ARRIVO?

Il nuovo vaccino Covid auto-amplificante approvato in Giappone può replicarsi da solo perché non contiene solo l’mRNA per la proteina spike, ma anche i geni per l’enzima replicasi, che moltiplica l’mRNA. Il meccanismo biochimico di cui il vaccino ha bisogno per fare questo proviene dal virus dell’encefalite equina venezuelana. Questo agente patogeno può causare l’encefalite nei cavalli e negli esseri umani, ma il vaccino contiene solo singoli geni di questo virus in modo che non possa causare la malattia. «È un’incredibile convalida per questo campo», ha dichiarato Nathaniel Wang, cofondatore della Replicate Bioscience di San Diego, che sta anche sviluppando vaccini a base di sa-mRNA. Attualmente sono 12 i candidati vaccini a base di sa-mRNA in fase di sperimentazione clinica in tutto il mondo. Alcuni sono rivolti a malattie infettive come l’influenza o l’herpes zoster, altri sono destinati ad aiutare il cancro. Ma esistono anche altre possibili applicazioni, come la produzione di proteine curative nell’organismo attraverso il sa-mRNA iniettato, conclude Süddeutsche Zeitung.











