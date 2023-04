Vaccino covid promosso dall’ISS in gravidanza/ Ma non ci sono dati o trial clinici

Nonostante l’inchiesta, nonostante la diffidenza e nonostante il popolo sia sempre più diffidente, l’Istituto Superiore di Sanità continua a promuovere e sponsorizzare il vaccino contro il covid, in particolare quello ad mRNA sviluppato da Pfizer e BioNTech. Ne parla un recente articolo del quotidiano italiano La Verità, che ha scoperto che il 4 aprile si terrà un evento online promosso proprio dall’ISS e rivolto a professionisti e cittadini, il cui tema principale è la qualità dell’assistenza alle nascite, con un occhio di riguardo anche nei confronti del vaccino contro il covid somministrato in gravidanza.

Edoardo Tavassi attacca Nikita Pelizon/ "Certi comportamenti non mi tornano"

Vaccino covid: l’evento, ma senza dati a supporto

Non a caso, infatti, durante l’evento dell’ISS, stando a quanto racconta La Verità, ci sarà un documento redatto dall’Italian Obstetric Surveillance System sul monitoraggio delle donne in gravidanza che hanno assunto i vaccini contro il covid. Il documento risale al 7 ottobre 2022 e viene presentato come una voce autorevole nel panorama degli studi sul vaccino in gravidanza, senza però tenere conto del fatto che da quella data non ha più ricevuto nessun aggiornamento significativo.

MARCO BACINI, COMPAGNO DI FEDERICA PANICUCCI/ "Vedo il mio futuro solo con lui"

Da tempo, inoltre, non mancano gli studi che dimostrano come in vaccini contro il covid, e più in generale tutti quelli ad mRNA, potrebbero costituire un rischio per le donne in gravidanza o in allattamento. Vi sarebbero anche l’Agenzia del farmaco europea e le stesse aziende produttrici dei vaccini a sconsigliare la pratica, seppur non siano mai state effettivamente ascoltate. In particolare, racconta La Verità, Pfizer nelle prime fasi di distribuzione dei suoi vaccini contro il covid aveva detto di non avere prove a supporto della vaccinazione nelle donne incinte. In quell’occasione, però, i trial clinici furono interrotti, in parte per la scarsa partecipazione, ed in parte perché i vari governi mondiali nel frattempo avevano già raccomandato la vaccinazione. L’Ema, invece, a novembre ha incluso nei problemi di sicurezza sui vaccini contro il covid ad mRNA anche l’assenza di dati a favore della vaccinazione per le donne in gravidanza.

LEGGI ANCHE:

Claudio Amendola: "Francesca Neri? Il mio grande rimpianto"/ "Le vorrò sempre bene"

© RIPRODUZIONE RISERVATA