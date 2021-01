Vaccino Covid rende sterili?/ L’immunologa: “Falso, nessun legame con fertilità”

Il vaccino contro il coronavirus può rendere sterili? Una domanda, lo precisiamo, che non poggia su alcuna evidenza scientifica. Ma si sa: complottisti e cospirazionisti No Vax sono in agguato, pronti a mettere in circolazione le teorie più disparate, le fake news più ardite, pur di bucare le ruote alla campagna di vaccinazione, dunque non può far male esprimere chiarezza rispetto ad una delle paure più diffuse. A chiarire una volta per tutte come non vi sia “nessun legame tra vaccinazione e fertilità“, è stata – sui social network – un’immunologa unanimemente stimata come Antonella Viola. La studiosa, docente di Patologia generale del Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Padova, ha infatti liquidato in quattro e quattr’otto la nuova fake news sui vaccini.

“VACCINO COVID NON RENDE STERILI”

La dottoressa Viola ha spiegato: “Una domanda al giorno. Il vaccino rende sterili? No. E’ una notizia completamente falsa. Non c’è alcun nesso tra vaccinazione e fertilità. Gli anticorpi non faranno altro che bloccare il virus“. Una precisazione importante quella della dottoressa Viola, a maggior ragione considerando che questa fake news nelle scorse settimane aveva finito per sfiorare anche una delle penne più autorevoli del giornalismo italiano come Paolo Mieli. Ospite lo scorso novembre di Lilli Gruber a “Otto e mezzo” su La7, rispetto alla possibilità di avere il vaccino, Mieli aveva dichiarato: “Lo farei subito, ma se fossi giovane e dovessi avere figli sarei più cauto. La procedura ha avuto qualcosa di sospetto, un modo di comportarsi un po’ frettoloso. Se fossi in età di far figli, per prudenza, aspetterei che lo facessero le persone più anziane“. Dichiarazioni smentite più volte dagli esperti che hanno ribadito come nessun passaggio nella sperimentazione sia stato superato. E oggi, dopo le parole della dottoressa Viola, possiamo dire con ancora più forza che il vaccino non rende sterili.



