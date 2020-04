Vaccino italiano per Coronavirus/ Esperti da Barbara D’Urso “Responso a Settembre”

Pubblicità

Il vaccino italiano è pronto per essere testato sull’uomo? E’ quanto si chiedono i telespettatori di Live Non è la D’Urso durante l’intervista di Barbara D’Urso agli esperti. In collegamento video con la conduttrice ci sono Piero Di Lorenzo e Carlo Toniatti di Advent IRBM. “Il vaccino è pronto”, spiegano nel loro intervento su Canale 5. “Il vaccino è pronto nel senso che a fine mese manderemo il primo lotto del vaccino prodotto nei nostri laboratori sia ad Oxford che a Pomezia, dove stanno reclutando cinquecentocinquanta volontari sani”, spiegano. Piero Di Lorenzo e Carlo Toniatti fanno chiarezza sugli step che verranno osservati in questa fase, spiegando dettagliatamente gli scenari: “Loro cominceranno subito la preparazione di questi volontari, che saranno vaccinati entro fine maggio. Passeranno 4-5 mesi circa e a fine settembre avremo un responso”. Barbara D’Urso segue con interessa la spiegazione e chiude l’intervista auspicando che i risultati possano essere positivi. Bisognerà pazientare qualche mese, come spiegato dai suoi ospiti a Live, prima di trarre delle conclusioni significative.



