Vaccino Pfizer, via trasporto Usa-Europa/ Aerei in viaggio: distribuzione cominciata

È cominciato il viaggio verso l’Europa del vaccino anti Covid sviluppato da Pfizer e Biontech. In attesa che arrivi il via libera della Food and Drug Administration (Fda) e dell’approvazione da parte degli enti regolatori europei e internazionali, sono cominciate le operazioni di trasporto nei vari centri di distribuzione. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, se ne occupa la compagnia aerea United Airlines tramite una serie di cardo che a partire da ieri hanno cominciato a fare la spola tra l’O’Hare International Airport di Chicago e l’aeroporto internazionale di Bruxelles. Inoltre, Pfizer ha ampliato la capacità dei siti di distribuzione che si trovano nel Wisconsin, più precisamente a Pleasant Prairie, e a Karlsruhe, in Germania. La casa farmaceutica ha pensato di usare per la catena di distribuzione dei vaccini delle valigette-frigo a bordo degli aerei e dei camion che per la distribuzione nel mondo.

VACCINO COVID DELLA PFIZER, DISTRIBUZIONE COMINCIATA

La United Airlines ha fatto sapere di aver avviato un ponte aereo con decine di voli charter per la distribuzione di fiale con il prodotto di Pfizer-Biontech. Il trasporto è in corso, in modo tale che i primi quantitativi siano già pronti per quando arriverà il via libera. I charter cargo della United Airlines sono operativi tra diversi scali americani e lo saranno presto con gli scali europei. La compagnia aerea ha chiesto e ottenuto il permesso di caricare i charter con 7 tonnellate di ghiaccio chimico in polvere, un quantitativo molto più alto dei limiti che normalmente sono consentiti. Servirà a conservare i vaccini Pfizer-Biontech alle temperature necessarie. La Federal Aviation Administration, che regola il trasporto aereo, ha offerto il suo sostegno alla United Airlines, ma anche altre compagnie aeree Usa si stanno preparando a fare lo stesso. American Airlines, ad esempio, ha un programma di voli per il Sudamerica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA