Vadim Repin e Anja, marito e figlia Svetlana Zakharova/ Il primo incontro a Mosca

Il violinista Vadim Repin, chi è il marito di Svetlana Zakharova

Svetlana Zakharova, ballerina russa classe 1979, è sposata con il violinista Vadim Repin. Nato in Siberia nel 1971, a 11 anni ha vinto tutte le categorie della competizione Wienawski. Subito dopo ha debuttato a Mosca e San Pietroburgo, e all’età di 14 anni ha debuttayto a Tokyo, Monaco, Berlino e Helsinki e un anno dopo alla Carnegie Hall di New York. A 17 anni è stato il più giovane vincitore di sempre del Reine Elisabeth Concours. Da allora si è esibito con le più importanti orchestre e direttori d’orchestra del mondo. Vadim Repin suona il violino “Rode” del 1733 di Antonio Stradivari. Nel 2001 il violinista si è sposato con Caroline Diemunsch, con cui ha avuto il figlio Leonardo, nato nel giugno 2006. Poi l’incontro con Svetlana Zakharova: “A Mosca a un gala. Vadim suonava la Carmen Fantasie di Waxman, io avevo appena interpretato la Carmen di Alonso. Folgorata dalla sua interpretazione sono andata a congratularmi. Quel suono mi aveva fatto vibrare l’anima”, ha raccontato la ballerina al Corriere della Sera.

Vadim Repin e Svetlana Zakharova: la figlia Anja

Il 17 febbraio 2011 Vadim Repin e Svetlana Zakharova sono diventati genitori di Anja. “La maternità è qualcosa di magico. Nulla più è stato identico. Cambiata come donna e artista. Ogni ruolo, ogni movimento; in scena differente anche il rapporto fisico con i partner… Il corpo ha iniziato a vibrare in maniera differente, anche rispetto alla musica”, ha racconto la ballerina russa al Corriere della Sera. La nascita della figlia ha cambiato la vita dell’étoile: “Se di giorno ho prove, o una recita la sera, appena rientro a casa penso solo a lei. Mi rendo conto di essere permissiva, ma mi sento in colpa per le mie assenze”. Se Anja volesse seguire le orme della madre e diventare ballerina? “Sarei felice. A volte ne è certa, di solito dopo avermi visto in scena. Il giorno dopo cambia idea, troppo faticoso, dice. Tutto può accadere”, ha confessato Svetlana Zakharova qualche anno fa. Stando al suo profilo Instagram, la bambina è una ginnasta.

