Valdir Segato, morto il bodybuilder brasiliano/ Si iniettava olio nei muscoli

Valdir Segato, morto a 55 anni il bodybuilder brasiliano

Valdir Segato, bodybuilder brasiliano e star di TikTok con oltre 1,6 milioni di follower, è morto il 26 luglio 2022, giorno del suo 55esimo compleanno. L’ex operaio edile, come riporranno le testate brasiliano, si era somministrato per anni iniezioni di synthol, un mix consistente in per l’85% da olio di semi di sesamo, dal 7,5% da un antidolorifico chiamato lidocaina e dal 7,5% di alcol. Le iniezioni, pur gonfiando bicipiti, pettorali e muscoli del collo, non garantirebbero alcun aumento di forza. Secondo gli esperti il synthol esporrebbe l’organismo al rischio di ictus, di infarto, di insufficienza respiratoria e di gravi infezioni ai nervi. “I medici mi hanno più volte consigliato di smettere di usare il Synthol ma è una mia decisione… lo faccio perché mi piace. Ho raddoppiato le dimensioni dei miei bicipiti, ma voglio comunque essere più grande”, spiegava Segato in un’intervista al Daily Mail.

Valdir Segato: crisi respiratoria e infarto

I dettagli della morte di Valdir Segato sono stati forniti da Moisés da Conceição da Silva, vicino di casa del bodybuilder, al giornale brasiliano Globo: “Erano circa le 6 del mattino, più o meno. È venuto strisciando attraverso il vialetto di ingresso della sua proprietà. Poi ha bussato più volte alla finestra di mia madre, fino a svegliarla. E allora le ha detto ‘aiutami, aiutami perché sto morendo’. È stato così portato a un pronto soccorso della città, ma non è stato possibile salvarlo”. Moisés ha rivelato che alla crisi respiratoria si è aggiunto un infarto. Segato è stato trasportato d’urgenza nell’ospedale più vicino a Ribeirao Preto, la cittadina dove viveva da solo a 300 km da San Paolo, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Un post condiviso da Valdir Segato (@valdirsegato.oficial)

