Valditara: “Ribaltata l’impostazione fascista della scuola”/ “La persona al centro dell’istruzione”

Nelle scuole, dall’anno scolastico 2023/2024, partirà un progetto contro la violenza sulle donne. A volerlo fortemente è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che si aspetta una risposta “molto positiva. Perché queste lezioni uniscono la passione di docenti, che saranno appositamente formati al protagonismo diretto degli studenti in gruppi di autoriflessione in cui loro saranno centrali” spiega a La Stampa. A detta del ministro “si tratta di un esempio della scuola costituzionale che stiamo realizzando, una scuola che mette al centro la persona dello studente mutuando lo spirito della Carta e che ha rovesciato l’impostazione fascista che metteva la persona al servizio dello Stato”.

A scuola, per il ministro, “deve prevalere la cultura del rispetto. È il senso della riforma del voto in condotta e delle sospensioni approvata in Consiglio dei ministri. Una riforma non meramente punitiva ma tesa ad educare al rispetto di chiunque. Chi si comporta in modo violento dovrà capire che il suo comportamento è sbagliato attraverso un’attività di approfondimento, che si concluderà con una relazione che lo studente dovrà presentare ai propri insegnanti, ma anche attraverso attività di cittadinanza solidale”.

Valditara: “Stanziati 325 milioni per Agenda Sud”

Nell’agenda del ministro, anche la volontà di porre fine agli scontri con il Tar. Valditara, a La Stampa, spiega: “Dobbiamo porre fine ai contenzioni amministrativi. Ho incontrato il presidente del Consiglio di Stato e siamo d’accordo sulla necessità di un’opera di semplificazione delle leggi. Abbiamo individuato delle norme su cui lavorare per rendere più semplice la vita dei dirigenti scolastici e dei docenti e per evitare il contenzioso amministrativo”.

Infine, un commento sul progetto nato dopo i tragici fatti di Caivano, con l’obiettivo di far sentire la presenza dello Stato nel Mezzogiorno, incentivando i progetti scolastici e sostenendo l’educazione e la formazione nelle realtà più disagiate: “Agenda Sud coinvolge 2000 scuole del Mezzogiorno, specificatamente 245 istituti situati in contesti particolare disagio. E a Caivano rappresenterà un progetto pilota e sarà supportato e monitorato costantemente dal ministero. Sarà inoltre l’occasione per sperimentare forme nuove di didattica basate su attività di laboratorio e sul coinvolgimento dei genitori. In totale abbiamo previsto uno stanziamento di 325 mln di euro”.

