Valentina Fico difende ex Giuseppe Conte/ Rissa social con giornalista Il Riformista

Al centro di uno scontro a distanza con Renzi, della baruffa sul caso nomine Rai e delle difficoltà all’interno del M5s, Giuseppe Conte può contare sul sostegno dell’ex moglie Valentina Fico. L’avvocatessa, infatti, ha avuto un durissimo botta e risposta sui social network con Aldo Torchiaro, giornalista de Il Riformista…

Il giornalista ha rilanciato su Facebook la prima pagina del suo quotidiano, sottolineando sul titolo di apertura: «Oggi titoliamo sulla nuova Rai degrillinizzata e per la prima volta libera dai diktat di Conte e Casalino». Parole che non sono passate inosservate a Valentina Fico: «Certo che lei è davvero ossessionato da conte e i cinque stelle. Non ci sono articoli su altri politici ne’ altri partiti sul suo account. È molto curioso.. come mai? Praticamente secondo lei sono il male assoluto…».

VALENTINA FICO DIFENDE L’EX GIUSEPPE CONTE

Torchiaro, nel replicare a Valentina Fico, ha sottolineato che Conte rappresenta un unicum nella storia della politica: «Da semplice e anonimo cittadino a presidente del consiglio in poche ore. Da professionista estraneo a qualsiasi interesse militante ad appassionato leader del primo partito. Ammetterà che rappresenta un caso, e che la natura dei giornalisti è curiosa. Mi permetta una domanda, a proposito: parlavate spesso di politica in casa? Le aveva manifestato il desiderio di fare politica attivamente, o è stata una fulminazione recente?». Valentina Fico ha dribblato le domande e ha rincarato la dose poco dopo: «Mi permetto però di farle notare che un conto è essere legittimamente curiosi e porsi è porre domande.. altro è demonizzare e attaccare ogni giorno a testa bassa.. soprattutto se non si fa lo stesso e non ci si pongono le stesse legittime domande con gli altri soggetti politici che pure non sempre brillano per trasparenza.. ce ne sono di fatti curiosi su cui indagare.. la sua invece mi sembra monomania! Mi permetto di dirlo solo perché essendo stata cercata da lei più volte è venuta (a me stavolta) la curiosità di vedere chi è lei e di cosa si occupa»

