Valentina Mangili, ex fidanzata di Davide Silvestri/ Quando lui le diceva “sei una meraviglia”

Valentina Mangili è l’ex fidanzata di Davide Silvestri, concorrente del Grande Fratello vip 2021. I due hanno vissuto una lunga ed intensa storia d’amore in passato, ma evidentemente le cose non sono andate per il verso giusto. Ad un certo punto è arrivata la rottura e sia Valentina che Davide hanno imboccato strade diverse. Lui, dentro la casa del Grande Fratello VIP, si è rivelato uno dei concorrenti più simpatici e brillanti, ma difficilmente si è aperto sulla sua vita privata e sul suo passato.

Lo stesso comportamento ha tenuto da fuori da Cinecittà, motivo per cui sono davvero scarse le notizie e le informazioni sul suo precedente rapporto sentimentale. Adesso, però, sappiamo per certo che Davide Silvestri ha voltato pagina ed è fidanzato con una ragazza di nome Alessia.

Valentina Mangili e Davide Silvestri, i primi tempi erano innamoratissimi

Della sua ex fidanzata Valentina Mangili, sappiamo che lavora come psicologa. I due sono stati insieme per qualche anno, vissuti con più alti che bassi. Poi però hanno deciso di separarsi, evidentemente perché i sentimenti non erano più forti come un tempo. Nel 2013, l’attore di Vivere, nonché cugino di Kekko dei Modà, raccontava entusiasta di aver conquistato Valentina a tavola, cucinando per lei ricette succulente. “…e sul piatto con la maionese avevo scritto “Meraviglia”, perché lei è la mia meraviglia ed è anche il titolo di una canzone che ho scritto dedicata a lei”, spiegava l’attore in una simpatica intervista rilasciata al sito sfilate.it.

