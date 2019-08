VALENTINA MAZZACURATI: “MIGRANTI? NON DITE CAZ*ATE”/ Video, “mamma la pensa come me”

Tempo di precisazioni per Valentina Mazzacurati, la candidata filo-leghista alle comunali di Modena (85 preferenze per lei), che è intervenuta sul suo profilo Instagram con un video indirizzato ai leoni da tastiera che spesso e volentieri la prendono di mira per le posizioni sui migranti vicine a quelle di Matteo Salvini. La Mazzacurati è partita dalle sue origini, raccontando dell’amore sbocciato tra la sua mamma del Ruanda e il papà di Modena. Proprio la mamma, ha spiegato Valentina Mazzacurati, le ha fatto capire da africana che ognuno degli immigrati che raggiunge l’Europa, lei compresa, vorrebbe fare ritorno nel proprio continente. “Dobbiamo aiutarli a casa loro, favorire l’espansione industriale, economica: creiamo economia, sanità, istruzione. Perché loro non vogliono venire qui, vogliono restare in Africa, tranne casi particolari come quando li guida l’amore ma vogliono comunque tornarci”.

VALENTINA MAZZACURATI, LO SFOGO SUI MIGRANTI

Valentina Mazzacurati muove dall’esperienza della mamma per difendere la linea del pugno di ferro sull’immigrazione clandestina: “Mia mamma si chiede: come mai io che sono venuta qui in modo regolare e nessuno mi ha fatto storie, ho imparato la lingua, le tradizioni e nessuno mi ha mai discriminato? Mentre queste persone che vengono qui in maniera irregolare hanno troppe tutele quindi non sono spronati ad integrarsi. Questo è il grosso problema”. Valentina Mazzacurati conclude il suo intervento:”Chi dice ‘ma non ti vergogni? Tua mamma si vergognerà di te!’ sono delle caz*ate perché la mia mamma è la prima sostenitrice che le regole devono essere rispettate da tutti e soprattutto che in Italia c’è la possibilità di vivere e integrarsi, farsi volere bene quando si rispettano le leggi, a partire da quando si arriva qui”.





