Valentina Vignali annuncia il suo libro/ “Parlerò del tumore ma anche dei miei amori”

Dopo “Le corna stanno bene su tutto” di Giulia De Lellis, è in arrivo in edicola il libro di un’altra ex gieffina e influencer: Valentina Vignali. Si chiama “Forti come noi” il suo libro che è un’autobiografia. Ad annunciarlo ai suoi fan, spiegando brevemente di cosa parlerà, è proprio lei, in un video pubblicato poi sul sul profilo Instagram. “Vi ricordate due mesi fa, a inizio luglio, quando stavo scattando delle foto con un body arancione?” chiede la Vignali, per poi svelare “Ecco all’epoca non vi dissi nulla, ma non si trattava di un servizio fotografico come faccio sempre, ma della copertina di qualcos’altro.” Ed ecco che arriva l’annuncio: “Lavoro a questo progetto dallo scorso autunno, poi c’è stato il Grande Fratello di mezzo e tante altre cose, ma adesso posso dirvi ufficialmente che il 24 di settembre uscirà il mio libro, si chiama Forti come noi e la copertina l’ha scattata Lollo.”

Valentina Vignali libro: ecco di cosa parlerà

Lollo altri non è che il suo fidanzato Lorenzo Orlandi, del quale molto si è parlato nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello. Valentina Vignali racconta qualche piccolo dettaglio su questo libro che racconta di amori e dolori, di infanzia e della malattia. “In questo libro racconterò tutta la mia vita da quando sono piccola, – ammette la sportiva – ci saranno tanti aneddoti e tante foto che non avete visto, vi parlerò anche del tumore che ho dovuto affrontare, di tutte le fasi della malattia, di come l’ho affrontato e di come l’ho sconfitto.” Valentina spera di essere un piccolo aiuto anche per altre persone: “Spero che la mia testimonianza possa servire a chi sta combattendo. Ma parlerò anche di cose più leggere: dei primi fidanzatini, delle marachelle a scuola. Insomma dentro a quel libro ci sarà tutta la mia vita.” conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA