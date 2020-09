Valentina Vignali choc “Foto hot delle mie parti intime, uno schifo”/ “Lo denuncio..”

Denuncia shock di Valentina Vignali, in vacanza in Sicilia. La cestista e influencer, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha raccontato la disavventura che le è capitata insieme alle amiche. Fidanzata felicemente con Lorenzo Orlandi con cui ha trascorso l’estate, Valentina Vignali si è concessa una piccola vacanza con le amiche in Sicilia dove hanno anche deciso di noleggiare una barca per poter visitare le Isole Eolie. A guidare la barca c’era, naturalmente, uno skipper a cui la Vignali e le amiche si sono affidate. Tutto tranquillo fino ad una scoperta che ha scosso profondamente l’ex gieffina. «Mentre eravamo a bordo ci siamo accorte, per caso, che lo skipper della barca stava guardando sul suo telefonino foto di fondoschiena di ragazze. Abbiamo riconosciuto uno dei costumi, di colore nero, che indossava una di noi, e ci siamo insospettite», ha raccontato la Vignali.

VALENTINA VIGNALI: “SONO SOTTO SHOCK, PENSO CHE LO DENUNCERO'”

La scoperta delle foto scattate di nascosto dallo skipper ha scioccato Valentina Vignali che, dopo aver costretto l’uomo a consegnarle il cellulare, ha scoperto la presenza di una chat su whatsapp sulla quale aveva inviato le foto in questione. «Gli abbiamo chiesto di vedere il telefonino. Lui prima ha tentennato, poi ce l’ha dato. Così abbiamo scoperto che aveva inviato, in una chat di amici, le foto che ci aveva scattato per due giorni» – ha aggiunto la cestista ed influencer che ha poi svelato che si trattava di «scatti di parti intime». Una scoperta che ha fatto infuriare la Vignali che «poi gli ho lanciato il telefonino in acqua. Sono schifata dal suo comportamento. Penso che lo denuncerò», ha aggiunto. Nonostante l’accaduto, l’ex gieffina non ha perso il sorriso e alla Sicilia ha poi dedicato le seguenti parole: “Quello che è successo ieri non ci rovinerà la vacanza, l’umore e non intaccherà l’idea che ho di queste isole meravigliose e di tutti gli altri siciliani che non sono assolutamente persone del genere. Questo voglio precisarlo, la Sicilia è piena di posti stupendi e gente pura, la percezione che ho di voi è e sarà sempre questa”, ha scritto su Instagram.





