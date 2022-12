Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi si sono lasciati/ “Non sempre le vite si incastrano e si va d’accordo”

Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi si sono lasciati: l’annuncio su Instagram

Si sono incontrati e innamorati nel 2019, dando inizio ad una bella storia d’amore che purtroppo è arrivata oggi al capolinea. Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi si sono lasciati. A darne l’annuncio è stata proprio l’influencer ed ex gieffina che su Instagram, di fronte alle domande dei fan curiosi, ha deciso di chiarire di essere ormai single.

Da tempo Valentina non postava scatti insieme al suo fidanzato e questo ha iniziato ad alimentare la curiosità dei molti fan della Vignali. Da qui le tante domande curiose alla sportiva che, all’interrogativo “sei ancora fidanzata con Lorenzo?”, ha risposto con un secco: “NO”, confermando in questo modo i timori di molti.

Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi, perché è finita? La replica dell’ex gieffina

A chi ha poi chiesto a Valentina Vignali le motivazioni della fine della storia d’amore con Lorenzo Orlandi, è stato risposto con parole decise e anche severe. “Raga Basta! Non sempre le storie vanno bene, le vite e il lavoro si incastrano, e si va d’accordo per sempre. Stop.” E ha poi chiarito: “Non mi metterò a raccontare il mio privato su Instagram, come feci anni fa, nutrendo del gossip becero che non mi è mai appartenuto né interessato fare.”

Valentina ha dunque concluso il suo sfogo chiarendo i rapporti che ha oggi col suo ex: “Non stiamo più insieme, ci vogliamo bene e ci rispettiamo, abbiamo il cane insieme. Il resto sono cose private che non ho alcun interesse a raccontare a degli sconosciuti. Quindi smettete di fare domande a me o a lui perché non uscirà mai niente sull’argomento”.

