Valentina Vignali “Momenti di tachicardia e lacrime”/ “Ho perso il cane, disposta a tutto per riaverlo”

Valentina Vignali ha lanciato un disperato appello sui social. La cestista e il fidanzato Lorenzo erano a cena ai Castelli Romani quando Muffin, il Golden Retriever che da qualche mese è entrato a far parte della loro famiglia, si è allontanato. Di lui si sono perse le tracce tanto che Valentina nelle storie su Instagram appare sempre più disperata. Ha scritto: “Ho bisogno di voi! Lo abbiamo cercato fino a tarda notte ma niente. Ieri Muffin verso le 21.30 si è smarrito nei pressi del Dejavú, un pub in via dei laghi a Marino (Roma). È un golden retriever americano di 9 mesi, color caramello, dolcissimo e giocherellone, pesa quasi 40 kg, è maschio intero, microchippato ma al momento era senza medaglietta. Abbiamo già allertato tutti i veterinari e canili di Roma sud, messo annunci sui gruppi di animali dispersi e oggi pomeriggio proveremo con i cani molecolari”. Dopo questo appello, in molti si sono messi in suo aiuto anche se non sono mancati coloro che hanno approfittato della situazione mandando messaggi falsi di avvistamento.

Valentina Vignali annuncia conseguenze per le false segnalazioni

Valentina ha postato una foto sulle storie su Instagram in cui denuncia: “Per tutti i deficienti (perché è questa la parola giusta) che tanno chiamando il numero di riferimento per Muffin facendo scherzi, sappiate che non è il mio ma una persona che lavora e a cui state dando tanto fastidio e facendo perdere tempo. Vergognatevi”.

La cestista ha manifestato disappunto e delusione per quelle persone che chiamano dicendo di aver avvistato il cane per poi buttare giù il telefono. La Vignali ha già dichiarato che al riguardo ci saranno delle conseguenze. Cerca di non perdersi d’animo anche se ammette che è difficile: “Sto attraversando fasi alterne in cui cerco di autocalmarmi a momenti di tachicardia e lacrime. Il pensiero e potente e sto cercando di mantenerlo positivo. Siamo disposti a dare qualsiasi cosa per riaverlo”, queste le sue parole in un post su Instagram.

