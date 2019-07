Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello/ Foto topless in barca: la vacanza è hot

Il settimanale Chi ha beccato Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello in atteggiamenti intimi ad Ibiza. Al largo delle Baleari, i due sono stati infatti paparazzati mentre si scambiano abbracci e toccatine con la Novello che mostra un topless mozzafiato. I fan di Rossi, riguardo le curve della sua bellissima fidanzata, hanno postato sui social un meme davvero esilarante. La reazione social dei tifosi di Valentino Rossi è stata infatti davvero simpatica: al commento di una foto in cui il nove volte campione del mondo abbraccia la sua sexy fidanzata, i fan hanno scritto “quando trovi la soluzione per i problemi della Yamaha in uscita dalle curve“. Valentino Rossi quindi si sta rilassando ad Ibiza con la sua amata approfittando della pausa dagli impegni della MotoGp.

Valentino Rossi e la fidanzata Francesca: vacanza hot a Ibiza

Intanto il team manager Yamaha Maio Meregalli, ha commentato con le seguenti parole la prima parte di stagione disputata da Valentino Rossi: “Valentino ha iniziato al meglio, con due secondi posti in Argentina ed in Texas. Ultimamente invece ha chiuso con tre zeri che fanno male, due provocati da errori suoi. Quando parti da dietro i rischi sono maggiori. I ritiri che fanno male sono quelli al Mugello e ad Assen, piste che gli sono sempre piaciute”. Per Valentino Rossi quindi anche un modo di ricaricare le pile dopo le ultime deludenti gare. Ritornando a Francesca Sofia Novello, di recente, ha risposto ad alcune domande dei fan riguardo la sua relazione con Rossi. Interessante quella sui figli in futuro con il campione della MotoGp: “Figli? Avere tanti progetti non esclude il desiderio di creare una famiglia. Sono ancora molto giovane e c’è tempo… però prima o poi certo che sì”.

