Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si sposano?/ “Nozze entro fine anno!”

Hanno trascorso l’intera quarantena insieme e ora che la Fase 1 è finita, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello starebbero pensando al matrimonio. La coppia, che sta insieme da circa 4 anni, in questo periodo di strettissimo contato avrebbe ulteriormente consolidato il proprio rapporto, tanto da arrivare a decidere di convolare a nozze. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi, che svela il desiderio sempre più forte del motociclista di metter su famiglia. I due avrebbero infatti avuto modo di pensare al loro futuro insieme nel corso di queste settimane oltre che rilassarsi a casa. Una situazione particolare che, nel loro caso, avrebbe avuto il ruolo di accelerare questa decisione. E infatti ad oggi i bookmaker ne sarebbero certi: Valentino e Francesca si sposeranno entro l’anno.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi pronti alle nozze? I dettagli

E così come il settimanale Chi, anche Gente conferma le indiscrezioni secondo le quali Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono pronti ai fiori d’arancio. D’altronde il pilota di MotoGp, per la prima volta, ha vissuto una lunga convivenza con la fidanzata e l’esperimento, a quanto pare, è perfettamente riuscito. Sarebbero dunque in atti i primi preparativi che, tuttavia, non freneranno i progetti sportivi di Rossi che non rinuncerà a gareggiare visto che il contratto biennale è quasi pronto. Di fronte a queste indiscrezioni non ci resta che attendere la conferma dei diretti interessati che, al momento, preferiscono tacere sul gossip che parla del loro imminente matrimonio.



