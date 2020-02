Valeria Bigella / “Dicono che sono rifatta? Falso. Ho una malattia…” (Rivelo)

Valeria Bigella sarà ospite a Rivelo su Real Time, dove parlerà con Lorella Boccia dei suoi segreti e delle storie più delicate che riguardano la sua sfera privata. Forse si aprirà su un tema molto delicato per lei che ha da poco dichiarato di essere malata. Questa rivelazione arriva dopo l’ennesimo attacco da parte di alcuni utenti sui social che l’hanno accusata di essersi rifatta e di essere ricorsa dal chirurgo per fare qualche ritocchino. L’influencer, in uno sfogo dovuto all’ennesimo attacco, ha deciso quindi di rivelare questa notizia privata, cercando così di mettere a tacere tutte le cattiverie sul suo conto. In realtà però l’ex concorrente di Temptation Island ha fatto qualche ritocchino, come lei stessa ha ammesso successivamente.

Valeria Bigella si difende dalle accuse: “Non sono rifatta ma ho una malattia”

L’influencer, modella ed ex concorrente di Temptation Island ha fatto un annuncio choc sui social dopo che diverse persone l’avevano accusata di essere ricorsa dal chirurgo per farsi qualche ritocchino al viso. In realtà, come la stessa Valeria Bigella ha raccontato, alcuni gonfiori spuntati sospetti negli ultimi tempi non sono dovuti al bisturi o alle punturine di botox ma a una malattia: “Non sono rifatta! Ho avuto un problema con la tiroide, perciò mi vedete gonfia”. La Bigella quindi ha dovuto raccontare questo particolare delicato della sua vita privata per sgonfiare tutta la bufera sul suo conto. Tutti i cambiamenti che i fan hanno notato ultimamente sono solo purtroppo una conseguenza della malattia ma lei conferma: “Sono naturale”. C’è da dire però che qualche ritocco è stato fatto in passato ed è la Bigella stessa a confessarlo: “Ho rifatto solo il seno, ma molto prima di diventare famosa”

