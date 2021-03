Valeria, compagna Elio Germano?/ Lui: “sono veramente fatti miei”

Valeria è la compagna di Elio Germano: un amore tenuto segreto e ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. L’attore non ha mai fatto mistero di essere molto discreto e riservato sulla sua vita personale e privata tenendo ben lontano il gossip da tutto. Sulla sua vita privata, infatti, si conosce davvero poco se non che da diversi anni è legato sentimentalmente ad una donna di nome Valeria. Su Valeria si conoscono pochissime cose: è una maestra elementare di sostegno ed è sulla stessa lunghezza d’onda dell’attore visto che non si è mai presentata al suo fianco in occasioni importanti come il red carpet. Pochissime sono le informazioni su di lei e sulla sua vita privata; c’è chi dice che i due sono convolati anche a nozze, ma non c’è alcuna conferma o ufficialità. Una cosa è certa: Elio Germano ha sempre detto di ricercare in coppia stabilità, serenità e discrezione, elementi che ha ritrovato proprio accanto alla sua compagna Valeria.

Paolo Cerullo, fidanzato Miriam Leone/ “Dopo tanto dolore con lui sono serena”

Valeria e Elio Germano: un amore lontano dai riflettori

Valeria e Elio Germano sono una coppia felice, ma lontana dal clamore mediatico. Non è dato sapere quasi nulla sulla coppia che è felicemente innamorata da diversi anni. Stando alle poche informazioni disponibili, la coppia ha avuto anche un figlio, ma nel 2019 si è parlato di un possibile secondo figlio anche se l’attore non ha mai né confermato né smentito la notizia. Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair l’attore ha dichiarato: “se sono diventato papà per la seconda volta? Ma no da tantiss… Cioè, sono veramente fatti miei. Comunque sono notizie sbagliate. Antiche. Ma non dico di quanto”. Per la serie non è dato sapere se la notizia sia vera oppure no! Una cosa è certa: Valeria ed Elio sono innamorati e felici e continuano a vivere il loro idillio amoroso lontani dalle telecamere.

LEGGI ANCHE:

MARIA GIOVANNA ELMI/ "Roberta Giusti era una grande amica: quando morì..."11 influencer al test dello spermiogramma/ Video, perso 40% della fertilità (Le Iene)

© RIPRODUZIONE RISERVATA