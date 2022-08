Valeria Graci è fidanzata?/ Ritrova pace dopo ex aggressivo: “Mi diceva prostituta”

Valeria Graci è fidanzata? Il passato sentimentale è stato turbolento

Che sia fidanzata o meno non è dato sapersi, ma di sicuro Valeria Graci sembra aver ritrovato la serenità dopo un passato sentimentale turbolento. Se con l’ultimo compagno, nonché padre del figlio Pierluigi, i rapporti sarebbero rimasti tutto sommato cordiali, un altro dei suoi ex fidanzati sarebbe invece stato particolarmente aggressivo nei suoi confronti. “Mi diceva prostituta e finivo per crederci”, ha raccontato la cabarrettista in una intervista di qualche tempo fa. Dunque Valeria Graci non ha avuto un passato semplice. Ma ciononostante ha avuto la forza di guardare avanti e farsi strada nel mondo dello spettacolo, grazie ad una buona dose di simpatia ed autoironia.

Valeria Graci, ex marito Simon Russo a processo/ "Stalking, insulti e minacce..."

Valeria Graci, volersi bene significa anche non prendersi troppo sul serio

Nel corso della sua carriera l’abbiamo vista al fianco di Katia Follesa, altra collega che si è ritagliata uno spazio di primo ordine. Anche da sole, tuttavia, hanno compiuto passi avanti significativi. Ma ciò che per Valeria Graci conta più di ogni altra cosa, prima ancora che il successo professionale, è il volersi bene e il rispetto di sé. Non a caso, in questa lunga estate calda, la comica lombarda si è mostrata in costume con fierezza sui social, ricorrendo naturalmente alla sua solita ironia per strappare un sorriso a tutti i suoi fan: “Questa sono io che poso con il mio nuovo costume comprato in saldo. Vi vedo che allargate la foto sulla ritenzione idrica eh”.

LEGGI ANCHE:

Valeria Graci: "Amore? Ho corteggiatori…"/ "Mio figlio Pierluigi chiede un fratello"PIERLUIGI, FIGLIO VALERIA GRACI E SIMON RUSSO/ Attrice: "Ho cercato di proteggerlo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA