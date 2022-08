Valeria Graci e Katia Follesa, perché si sono “separate”?/ Smentita lite ma…

Valeria Graci e Katia Follesa, una grande accoppiata: dall’exploit a Zelig ai film di Natale

Per un lungo periodo Valeria Graci e Katia Follesa hanno condiviso un pezzo di strada insieme per quanto riguarda la carriera professionale. La coppia è diventata famosa durante le ospitate a Zelig, il famoso programma di cabaret che andava in onda su Mediaset diversi anni fa. Valeria e Katia, con la loro verve comica, hanno conquistato tutti e portato il loro talento su palcoscenici importanti. Da Zelig a Colorado Cafè, passando per Sformat e Comedy Lab su MTV. L’ultima performance insieme è avvenuta nel 2017, prima della separazione che ha lasciato di stucco tutto il pubblico. Tra le gag e le imitazioni più apprezzati la parodia di Uomini e Donne, ma anche qualche partecipazione al cinema nei film di natale.

Valeria Graci è fidanzata?/ Ritrova pace dopo ex aggressivo: "Mi diceva prostituta"

Valeria Graci e Katia Follesa, nessuna lite dietro la rottura. Oggi ancora amiche ma…

La separazione artistica tra Valeria Graci e Katia Follesa è avvenuta definitivamente del 2018 e i motivi ancora sono poco chiari. Certo è che entrambe le attrici hanno smentito l’ipotesi di un presunto litigio. Ciò che è trapelato è che entrambe avevano maturato l’idea di intraprendere un nuovo cammino professionale, singolarmente. Non a caso Valeria Graci e Katia Follesa sono rimaste molto amiche nel tempo, anche se ormai, per quanto riguarda la comicità, hanno preso strade diverse. Entrambe con grande successo…

LEGGI ANCHE:

Angelo Pisani e Agata, marito e figlia Katia Follesa/ Da Zelig al matrimonioMatrimonio Damiano Carrara e Chiara Maggenti/ Katia Follesa pubblica uno scatto e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA