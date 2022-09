Valeria Graci “Spogliarmi? Nessun imbarazzo ma…”/ La confessione

Valeria Graci da Nudi per la Vita a Stasera Tutto è Possibile

Dalle imitazioni di Giorgio Faletti al Drive In a Stasera tutto è possibile. Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia per Valeria Graci, che nel corso di questi anni ha costruito una carriera importante tra gag e personaggi incredibili portati in tv e in teatro. Tra i tanti programmi televisivi del panorama attuale, invece, si è già affezionata moltissimo a “Citofonare Rai Due”, dove ha recentemente debuttato al fianco di Paola Perego e Simona Ventura.

La sua più grande avventura lavorativa di quest’ultimo periodo è quella di Nudi per la Vita, “un’esperienza importante. Ho accettato pensando che se poteva essere di aiuto anche solo a una persona allora andava fatto. Non ho provato imbarazzo nel togliermi reggiseno… il messaggio è: facciamocele vedere, ma nel senso medico”. Valeria Graci ha raggiunto la maturità tale per accettare una proposta che fino a qualche anno fa, molto probabilmente, avrebbe declinato.

Valeria Graci: “Accettazione estetica è liberazione”

“Non avevo la struttura psicologica, mentale e anche fisica, visto che peso dieci chili in più rispetto all’anno scorso”. Insomma, spogliarsi non è mai facile, nemmeno per motivi medici. “Siamo bombardati da immagini di donne con punti vita grandi come la caviglia di un bambino piccolo, io non sono così, e quindi? Non è solo una questione di accettazione estetica ma psicologica, è una liberazione”, ha raccontato la Graci, in un passaggio riportato dal Corriere. L’avventura dalla Balivo, evidentemente, le ha dato molto. “Ho conosciuto persone capaci di scherzare sulla malattia, anche sulla propria. Io in quel caso ho un blocco”, ha spiegato.

