Valeria Iacomino, ex Luciano Punzo/ Una figlia insieme, ma sono ancora fidanzati?

Valeria Iacomino è la ex fidanzata di Luciano Punzo, uno dei concorrenti della nuovissima edizione di Pechino Express 2020, il reality game in partenza da martedì 11 febbraio 2020 su Raidue. Valeria è una bellissima ragazza e lavora come ballerina presso il Teatro San Carlo di Napoli. Nata a Napoli, Valeria sin da piccola sognava di diventare una ballerina; un sogno realizzato alla grande visto che lavora presso uno dei teatri più prestigiosi di Italia. Su di lei si conosce davvero poco, ma è una cosa è certa: si tratta di una ragazza discreta e riservata e questo lo si evince anche dal suo profilo Instagram che risulta privata. Valeria si è fatta conoscere come la fidanzata di Luciano Punzo, Mister Italia 2017 con cui ha avuto una storia d’amore, anche se oggi i due sembrerebbero essere tornati single. Non è dato sapere di più sulla loro storia, visto che lo stesso modello durante un’intervista rilasciata a ilblogdiuominiedonne parlando sul fatto se fosse single o fidanzato ha dichiarato: “La mia vita privata è top secret”.

Valeria Iacomini e Luciano Punzo: amore finito?

L’amore tra Valeria Iacomini e Luciano Punzo è davvero finito? La storia d’amore tra la ballerina del Teatro San Carlo di Napoli e Mister Italia 2017 è stata sicuramente molto importante per entrambi visto che dal loro amore è nata una bellissima bambina di nome Eva di circa tre anni. La piccola è spesso protagonista degli scatti che il padre pubblica sui social in compagnia anche di Valeria, ma stando ad alcune indiscrezioni sembrerebbe che Valeria e Luciano si siano lasciati, ma sono rimasti in ottimi rapporti come si evince dalla foto di “famiglia” condivise sui social. Una cosa è certa, impegni di lavoro a parte, Luciano cerca di trascorrere molto del suo tempo libero con le sue due donne: la figlia Eva e la bellissima Valeria.

