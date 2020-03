Valeria Marini, pace con mamma Gianna Orrù/ “Non ci sentivamo da settembre”

Nelle disgrazie possono accadere anche cose belle. È con queste parole che Alfonso Signorini descrive quanto accaduto in questi giorni tra Valeria Marini e sua mamma Gianna Orrù. Dopo mesi in cui non si sono più sentite, l’emergenza Coronavirus e la preoccupazione per quanto sta accadendo fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip ha portato la Marini a chiedere più volte di poter avere un contatto con sua madre e sapere come sta. Una possibilità che le è stata data solo pochi giorni fa. Valeria e sua madre Gianna si sono risentite al telefono, cosa che, come svela la Marini in diretta tra le lacrime, non accadeva da settembre.

Valeria Marini, pace fatta con mamma Gianna Orrù al Grande Fratello Vip

D’altronde, in un’intervista rilasciata prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, Valeria Marini ha parlato di sua madre Gianna, ammettendo: “Non la sento più da diversi mesi. È stato un anno difficile, mi sono chiusa in me stessa e sono stata terribilmente male.” E aveva poi aggiunto “Ero disperata, passavo le notti a piangere. Mia madre si è allontanata improvvisamente per una sua situazione di difficoltà.” Ora questo periodo di silenzio è stato rotto e la Marini, al Grande Fratello Vip, se ne dice davvero molto grata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA