Valls: “Macron pericoloso su pensioni Francia”/ “Giusto riformare ma senza brutalità”

LA CRITICA DELL’EX PREMIER MANUEL VALLS SULLA RIFORMA PENSIONI IN FRANCIA

Forse i meno avvezzi alla politica in Francia faranno fatica a ricordare che Manuel Valls ed Emmanuel Macron fino al 2016 erano compagni di Governo sotto la Presidenza socialista di Francois Hollande: ebbene oggi, con la Francia messa a ferro e fuoco da settimane per la contrastatissima riforma delle pensioni (specie dopo la forzatura del Governo Macron-Borne di provare la strada che aggira il passaggio in Parlamento), l’ex Premier Valls politicamente “randella” l’ex collega nei metodi e nei modi usati.

Alessandra Matteuzzi/ Testimonianza investigatore privato: "Richieste assurde da ex"

Intervistato dal “Corriere della Sera” dopo l’uscita dell’ultimo saggio “Il coraggio guidava i loro passi” – dove l’ex premier socialista riflette sull’eredità dei grandi della Storia – Valls critica la riforma pensionistica di Macron: «Coraggio non significa brutalità. Certo, il sistema delle pensioni andava e va riformato. Ma non in questo modo. Io avrei preferito un sistema a punti, allungando gli anni di contributi». Il piano “dei punti” era originario di Macron e dei socialisti, poi però rimasto “monco” durante il Governo Hollande e ora rivoluzionato dalla nuova legislatura: «Era il piano nostro, della sinistra socialdemocratica, quando eravamo al governo, era il piano del sindacato riformista Cfdt, e anche quello al quale pensava Macron durante il suo primo mandato. Poi ha cambiato idea».

Don Grimaldi/ “Detenuti tossicodipendenti in comunità? Proviamo ma serve dialogo”

VALLS: “MACRON COME THATCHER? NO, QUI NON C’È STATO ASCOLTO”

Manuel Valls giudica piuttosto più sensato accettare il passaggio della pensione da 62 a 64 anni con però tutto un criterio e una metodologia diversa da quanto affrontato da Macron in questi mesi: «per ragioni finanziarie e demografiche lo avrei votato», ma il Governo «ha preferito ricorrere all’articolo 49.3 ed evitare il voto, in un contesto di grandi tensioni sociali, inquietudine dopo il Covid, inflazione e difficoltà alla fine del mese. Avendo contro tutti i sindacati, pure quelli riformisti, e nel pieno di una crisi morale del Paese. È pericoloso giocare con queste cose in una democrazia come la nostra». Valls parla di “crisi morale” in Francia legando il tema della riforma pensioni anche ad un discorso più generale e generazionale: «viviamo un paradosso: l’economia va bene, attiriamo investimenti stranieri, la disoccupazione non è mai stata così bassa, eppure i francesi sono scontenti. La critica delle élite e l’avanzata dei populismi di destra e di sinistra ci accomuna agli altri popoli, ma da noi prende una forma particolare perché siamo un Paese centralizzato, dove le istituzioni sono forti».

Alice Neri, analisi su resti del telefono/ Emerso orario dell'ultimo accesso WhatsApp

Sempre secondo quanto dichiarato al “Corriere”, l’ex Premier Valls “risolve” tale paradosso nello scontro interno alla popolazione che potrebbe applicarsi più o meno perfettamente anche ad altre realtà ben oltre la Francia: «assistiamo a uno scollamento inquietante, quello tra i grandi problemi epocali che stiamo vivendo e le preoccupazioni, pur legittime, dei francesi. Da una parte la geopolitica, la guerra in Europa, il conflitto tra democrazie e autoritarismi, e ancora la transizione energetica, il lavoro e l’immigrazione; dall’altro, i francesi che invece si concentrano sul potere d’acquisto e il rifiuto di andare in pensione due anni dopo». La responsabilità di tale scollamento, secondo Valls, resta però dei politici e in particolare di Macron in questo caso: «Il presidente Macron, che è un uomo di grandi qualità politiche e intellettuali e che ha avuto il mio voto, si è fossilizzato sui 64 anni e non riesce a offrire ai francesi un senso complessivo». Quello impostato da Macron con il popolo francese sulle pensioni, secondo l’ex Premier socialista, non ha nulla a che vedere con il “braccio di ferro” della Thatcher nel 1985 con i minatori britannici: «Allora il Regno Unito era sull’orlo della bancarotta, la Francia di oggi è diversa. Che vada in piazza pure Laurent Berger, il leader sindacale riformista, indica che non c’è stato ascolto. Toccare le pensioni è sempre difficile, bisogna farlo con l’appoggio di almeno una parte della società. Riformare si deve, ma non contro tutti. Non si può imporre una riforma giudicata ingiusta, e senza inserirla in una visione più ampia».











© RIPRODUZIONE RISERVATA