“Vampire facial”: tre casi di Hiv dopo i trattamenti nel centro estetico/ Aghi riutilizzati e scarsa igiene

Almeno tre donne sono state infettate dall’Hiv durante alcune procedure cosmetiche chiamate “vampire facial“, in una spa senza licenza ad Albuquerque. Come spiegato da funzionari federali, si tratta della prima volta che l’infezione da Hiv viene trasmessa tramite trattamenti cosmetici. Le tre donne si erano sottoposte ad un trattamento con prelievo di sangue: la pratica è stata resa virale da un video di Kim Kardashian. Questa consiste nel prelevare del sangue della persona, centrifugarlo per estrarne le piastrine, che poi vengono risospese nel plasma. Un’ispezione nella spa ha permesso di trovare provette di sangue senza etichetta sul bancone della cucina, altre conservate insieme al cibo in un frigorifero e siringhe scartate in cassetti e bidoni della spazzatura.

Secondo un rapporto dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, la struttura sembrava anche riutilizzare attrezzature usa e getta destinate ad un solo uso. Funzionari sanitari stanno indagando anche su una serie di malattie legate al Botox contraffatto o iniettato in modo improprio contenente elevate quantità di tossina botulinica. Anna M. Stadelman-Behar, epidemiologa, ha spiegato al New York Times che se le spa hanno la licenza “allora hanno seguito una formazione sul controllo delle infezioni, conoscono le procedure corrette e sono obbligati per legge a seguire le pratiche adeguate di controllo delle infezioni”.

Vampire facial, così i clienti hanno contratto l’Hiv

Il rischio di infezione durante le procedure cosmetiche è generalmente basso. Eppure alle tre donne che si sono sottoposte al trattamento di “vampire facial” ad Albuquerque, è stata diagnosticato il virus Hiv. Era il 2018 quando venne diagnosticato il virus alla prima donna e subito fu aperta un’indagine sulla spa. Nel corso del tempo i funzionari hanno identificato anche altri ex clienti con il virus. Le diagnosi sono arrivate tra il 2018 e il 2023: sono stati segnalati pochi rischi associati all’infezione, come l’uso di droghe per iniezione, la trasfusione di sangue o il contatto sessuale con un nuovo partner.

I cosiddetti trattamenti “vampire facial” prevedono il prelievo del sangue di un paziente, il suo inserimento in una centrifuga per separare il plasma ricco di piastrine e quindi l’uso di aghi corti e molto sottili per forare la pelle. Si dice che questo stimoli la pelle a produrre elastico e collagene e a creare aperture per il plasma, che viene applicato localmente per aiutare la riparazione della pelle, come spiega il New York Times. Gli investigatori hanno identificato 59 clienti a rischio di infezione, di cui 20 che hanno ricevuto “trattamenti per vampire facial” e 39 che hanno ricevuto altri servizi, come Botox. Complessivamente, 198 ex clienti delle terme e i loro partner sessuali sono stati sottoposti al test per l’Hiv. È emerso che cinque persone erano portatrici del virus, ma due lo avevano in stato molto avanzato, dunque probabilmente derivato da infezioni precedenti. Tre persone, dunque, avrebbero contratto l’Hiv nella Spa.











