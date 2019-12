Vanessa Incontrada/ Da 20 anni che siamo italiani al palco di Sanremo?

Abbiamo ormai imparato ad apprezzare la bellezza e la bravura di Vanessa Incontrada, conduttrice originaria della Catalogna che dalla fine del Secondo Millennio fa puntualmente ingresso nelle case alla guida di programmi di diversa natura. L’apice del successo, senza dubbio, l’ha raggiunto al timone di “Zelig”, affiancando Claudio Bisio, ma sarebbe riduttivo condensare il suo nutrito curriculum vitae unicamente nella trasmissione a carattere comico di Mediaset. Recentemente, inoltre, l’abbiamo ritrovata in televisione con “Vent’anni che siamo italiani”, show di Rai Uno nel quale ha affiancato il cantante partenopeo Gigi D’Alessio, che “mi ha subito conquistata con l’ironia, l’autoironia e la generosità”, ha affermato l’attrice sulle colonne del settimanale “Oggi”. “Ci prendiamo in giro perché tra di noi è un gioco naturale, non v’è nulla di costruito. Non ci sono mai litigi o forme di competizione fra di noi: esiste solo e soltanto la voglia di dare il massimo Gigi non ha paura di provare, si butta, e questo è un grande dono”. Un dono ulteriore, potrebbe riceverlo lei nel 2020, anno del settantesimo anniversario del Festival di Sanremo.

VANESSA INCONTRADA A SANREMO CON AMADEUS?

Sciolte da tempo le riserve sulla conduzione dell’edizione numero settanta del Festival della Canzone Italiana, in programma a inizio febbraio a Sanremo, che sarà affidata ad Amadeus, non vi sono al momento conferme, invece, in merito ai nomi delle vallette che affiancheranno lo showman de “I Soliti Ignoti” sul palco del teatro “Ariston”. Nelle ultime ore, tuttavia, attraverso i social network, che giorno dopo giorno stanno divenendo un vero e proprio megafono dei sentimenti del popolo italiano, è spuntata la candidatura di Vanessa Incontrada, invocata a gran voce da migliaia e migliaia di fan. Si tratterebbe di un ritorno, per lei, in landa matuziana, dove nel 2001 condusse “Sanremo Giovani”. Come riferisce “Il Messaggero”, tuttavia, oltre a Incontrada circolano insistentemente i nomi di Diletta Leotta, Emma d’Aquino (volto del Tg1 e protagonista di alcune gag comiche in diretta con Fiorello per il lancio di “Viva RaiPlay”) e la cantante Emma Marrone, che nel 2015 cocondusse il Festival con Carlo Conti, Arisa e Rocío Muñoz Morales, moglie di Raoul Bova. Possibile, però, che non si operi una scelta, ma che si opti per una presenza femminile diversa per ciascuna serata.

IL MONOLOGO DI VANESSA INCONTRADA

Vanessa Incontrada, storicamente amata dagli italiani, ha guadagnato le luci della ribalta su Internet in queste ore per il suo monologo sulla bellezza dell’imperfezione. Al termine della puntata di venerdì 6 dicembre di “Vent’anni che siamo italiani”, la 41enne di Barcellona si è commossa dopo aver pronunciato queste parole. “La perfezione non esiste. Lo voglio gridare, lo voglio urlare. Magari l’avessero detto prima a me, sapete. Dovrebbero inserirlo tra i primi insegnamenti che ci danno. Sai quanto tempo ho perso a cercarla? Per trovare l’amore? Alla fine ho trovato un uomo molto speciale, che mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto ragionare: ‘Devi sorridere per i tuoi difetti’. A volte vorrei parlare alla Vanessa di 20 anni fa e darle un piccolo consiglio: smettila di voler essere quello che non sei, perché la perfezione non esiste. Tutti mi volevano diversa. Ma tutti chi? Ho perso tempo a cercare di essere giusta, dimenticandomi di essere felice. Le critiche feriscono: partono da un cellulare e arrivano dritte allo stomaco. E quando vai in giro, sai che dietro ogni volto che incontri potrebbero nascondersi coloro che pensano che tu sia sbagliata. La perfezione non esiste. Conta solo ciò che pensi tu quando ti vedi allo specchio”.





