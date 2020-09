Vanessa Incontrada / “Dopo i Seat Music Awards non mi vedrete più così spesso”

Vanessa Incontrada torna in tv per i Seat Music Awards con Carlo Conti. Una coppia ormai ben consolidata e molto apprezzata dal pubblico, una sicurezza per un programma così importante. C’è dunque grande voglia di musica ed intrattenimento in questo anno così imprevedibile e complicato per tutto il mondo. La musica ha saputo tenerci compagnia e rincuoraci nei momenti più duri, ed ecco quindi l’atteso momento delle premiazioni in compagnia di due icone come Vanessa Incontrada e Carlo Conti. All’area di Verona ecco i Seat Music Awards, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della musica italiana, ma anche per i fan dei due conduttori che si aspettano una bella serata. Vanessa Incontrada e Carlo Conti riprendono possesso della loro amata Arena di Verona, per una delle manifestazioni più attese dell’anno.

Vanessa Incontrada allarma i fan: “non mi vedrete più molto spesso”

Vanessa Incontrada è tornata a dialogare coi fan nell’intervista concessa a Telesette, dove ha svelato i tanti impegni professionali che la attendono. I fan si sono preoccupati quando ha detto che “non mi rivedrete più così tanto”. Nessun problema, fortunatamente, per la conduttrice e attrice spagnola, che spiega: “Dopo le repliche di Zelig, Non dirlo al mio capo e 20 anni che siamo italiani non mi rivedrete più così tanto”. Per la Incontrada si profila quindi un calendario particolarmente impegnativo dal punto di vista lavorativo: “A settembre sarò con Gianmarco Tognazzi e Francesco Pannofino sul set di Ostaggi”, spiega sempre a Telesette. “Poi riprenderò il tour teatrale che avevo interrotto e a marzo sarò sul set di una nuova serie”, il cui titolo però resta top secret”, ha concluso Vanessa Incontrada.



© RIPRODUZIONE RISERVATA