Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono tornati insieme/ “Mi piacerebbe avere un altro figlio”

Vanessa Incontrada torna con il compagno Rossano Laurini

Vanessa Incontrada è sempre stata molto riservata preferendo non parlare della propria vita privata. Negli ultimi mesi, però, la vita sentimentale dell’attrice e conduttrice è stata spesso al centro del gossip per la crisi vissuta con Rossano Laurini, il suo compagno storico con cui ha formato una famiglia con la nascita del figlio Isal. Dopo la crisi, però, torna spesso il sereno ed è ciò che è accaduto alla Incontrada e a Rossano Laurini. Ospite di Diletta Leotta all’interno di una puntata del podcast Mamme dilettanti, Vanessa Incontrada ha parlato d’amore confermando una crisi ormai rientrata.

Pur senza parlare apertamente del rapporto con il compagno, la Incontrada affrontando il tema della maternità, sembra confermare che, quella crisi di cui aveva parlato la scorsa estate, è solo un ricordo.

Vanessa Incontrada e la voglia di allargare la famiglia

“Io ho sempre avuto l’istinto materno sin da giovane. Pensa che il padre di Isal io l’ho conosciuto ad agosto e a novembre ero incinta, dopo quattro mesi”. Con queste parole, Vanessa Incontrada ha affrontato il tema della maternità insieme a Diletta Leotta che, dopo aver ascoltato la sua ospite, le ha chiesto – “Da quanto tempo stata insieme tu e il tuo compagno?”. “Beh, Isal ha 15 anni, quindi da 15, 16 anni…“. E ancora la Leotta: “Quindi queste coppie (che hanno subito dei figli, ndr) funzionano”, facendo riferimento anche alla propria esperienza personale essendo rimasta incinta pochi mesi dopo l’inizio della sua storia con Loris Karius.

Di fronte all’affermazione della Leotta, la Incontrada non ha battuto ciglio confermando indirettamente di essere tornata con il compagno. E l’incontro con la Leotta si è concluso con un desiderio: “Mi piacerebbe molto, adesso vediamo che succede, perché non è stata semplice per me la prima gravidanza fisicamente. Però mi piacerebbe molto”.

