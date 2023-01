Vanessa Incontrada, incidente sul set di Fosca Innocenti 2/ “A terra dolorante”: cos’è successo

Fosca Innocenti 2, paura sul set per Vanessa Incontrada: cos’è accaduto

Venerdì 13 gennaio ha il via su Canale 5 la seconda stagione di Fosca Innocenti, la fiction che vede protagonista Vanessa Incontrada al fianco di Francesco Arca. Tra i nuovi ingressi nel cast c’è quello di Giovanni Scifoni che, a poche ore dall’esordio della nuova stagione, ha rivelato un aneddoto accaduto proprio sul set della fiction.

Pare infatti che nel corso delle riprese Vanessa Incontrada sia stata vittima di un incidente causato da una moto e alla guida di questa moto ci fosse proprio Scifoni. Un episodio spiacevole che ha suscitato attimi di paura ma che pare non abbia avuto conseguenze importanti.

Vanessa Incontrada, incidente con una moto: il racconto di Giovanni Scifoni

Questo il racconto fatto da Giovanni Scifoni su Instagram: “Quando devo firmare il contratto per la serie mi chiedono: te la cavi con la moto? Avoja, faccio pure le pinne. Ma tipo manco il ciaetto so guidare. Il primo giorno di set mi danno questo mostro enorme.” e mostra in foto la moto in questione. Poi continua: “Azione, parto, la moto va lunga, io salto all’indietro, non mi faccio niente. Una donna sta a terra dolorante, la moto le è finita sul piede. È Vanessa Incontrada. Piacere, io sono Giovanni, faccio il nuovo personaggio della serie, abbiamo molte scene insieme.” Il tono ironico di Scifoni ci fa comprendere che l’incidente non è stato grave; dunque conclude ricordando l’appuntamento con Fosca Innocenti 2: “Domani comincia #fosca2 su #canale5 e io sono Lapo, quasi sempre, quando c’è la moto c’è lo stuntman.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Scifoni (@giovanni_scifoni)

