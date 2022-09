Vanessa Incontrada, l’abito fasciato ai Tim Music Awards non convince/ Web scatenato: “Arrestate la stylist!”

Vanessa Incontrada, l’outfit ai Tim Music Awards 2022 non convince: piovono critiche sul web

Occhi puntati su Vanessa Incontrada in questa prima serata dei Tim Music Awards 2022. La celebre conduttrice e attrice torna al fianco di Carlo Conti per condurre questa nuova edizione dello show che premia i cantanti italiani più apprezzati dal pubblico. Da tempo ormai la Incontrada scatena il web con i suoi outfit, cosa che accade anche questa sera. Mormora infatti il popolo del web a causa dell’outfit che Vanessa ha sfoggiato in questa prima serata dei Tim Music Awards 2022.

Basta spulciare su Twitter per trovare commenti critici per l’abbigliamento scelto dalla Incontrada che, secondo molti, non la valorizzerebbe. “Io arresterei la stilista che ha vestito Vanessa Incontrada stasera, la gonna di quella lunghezza le mozza le gambe e la fa sembrare più robusta”, tuona un utente. E seguono molti altri.

Vanessa Incontrada, l’abito fasciato è un flop? Il web scatenato

La colpa di questo outfit poco convincente di Vanessa Incontrada per alcuni utenti sarebbe insomma della sua stylist. C’è chi infatti scrive: “Comunque io fossi in Vanessa farei causa alla sua stylist, per niente valorizzata, quei colori le muoiono addosso”; e ancora “Io non faccio commenti sul fisico ma posso farli sul vestito ? Ma fasciata cosi Vanessa .. ma chi è la stylist?” E c’è chi invece fa notare: “Va bene la body positivity ma consigliate a Vanessa Incontrada di vestirsi almeno decentemente”. C’è però chi, in barba all’outfit, sottolinea la bellezza della Incontrada, scrivendo: “Ma che Vanessa Incontrada sia una meraviglia è già stato detto? Bene, ripetiamolo all’infinito”.

Io arresterei la stilista che ha vestito Vanessa Incontrada stasera, la gonna di quella lunghezza le mozza le gambe e la fa sembrare più robusta #timmusicawards — barbarapinky_ (@Barbysupersmile) September 9, 2022

Comunque io fossi in Vanessa farei causa alla sua stylist, per niente valorizzata, quei colori le muoiono addosso….#TIMMusicAwards — zara 💜 (@im_sara_19) September 9, 2022













