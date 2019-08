Vanessa Incontrada scatenata: “Mi pisc*o addosso!”/ Video, disavventura in vacanza…

Continuano le vacanze per la bella Vanessa Incontrada. La conduttrice si trova sul Lago di Garda, dopo poche ore fa è stata impegnata in un servizio fotografico, come testimoniano le immagini da lei postate su Instagram. Per la sera, la Incontrada ha deciso di fare una cena molto speciale in un faro. Un luogo però complicato da raggiungere. Per farlo ha deciso di utilizzare una jeep, ed è qui che è sorto qualche problema. “Siccome qua seduta soffro di vertigini e di claustrofobia e mi viene l’ansia lì dentro – svela la conduttrice, facendo segno all’interno della vettura – allora mi hanno messo con i polli dietro”, ammette tra le risate Vanessa, che è infatti seduta nella parte posteriore (e aperta) della vettura.

Vanessa Incontrada, divertente disavventura in vacanza

Vanessa Incontrada è in difficoltà ma al contempo non riesce a smettere di ridere nel retro della jeep che la sta trasportando a destinazione. E riprende tutto col suo cellulare. La strada si fa sempre meno facile e il buio avanza, ma la Incontrada non smette di ridere di fronte a quella che si è rivelata essere una vera avventura e solo per una cena. “Mi pisc*o addosso! – ammette ad un certo punto, non riuscendo più a trattenere le lacrime – Mi faccio la pipì addosso!” ribadisce. Dopo un lungo e impervio tratto eccola finalmente giungere al faro per la cena e qui un ultimo intoppo: un sentiero roccioso da attraversare. “Non è finita qui” ammette allora la Incontrada, che scoppia nuovamente a ridere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA