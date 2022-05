Vangelis è morto/ Compositore greco aveva 79 anni: firmò “Love Theme” di Blade Runner

Vangelis (il cui vero nome era Evángelos Odysséas Papathanassíou), noto compositore greco, è morto all’età di 79 anni. Il mondo della musica è a lutto. A dare il triste annuncio è stato il Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis. “Vangelis non è più tra noi, il mondo ha perduto un artista internazionale”, ha scritto in un tweet. Le sue musiche sono infatti conosciute ovunque. Alcune tra le più celebri sono, tra le altre, le colonne sonore dei film Momenti di gloria, Blade Runner e Missing – Scomparso.

Le cause della morte non sono state rese note nel dettaglio, ma pare che l’artista si sia spento in un ospedale in Francia, dove era in cura da tempo. Nel corso della sua carriera, d’altronde, più volte si era allontanato dalla Grecia, sua terra di origine. Tra gli anni Sessanta e Settanta, in tal senso, ha vissuto tra Parigi e Londra.

Vangelis è morto: chi era il compositore greco

Nato nel 1943 a Volo, in Tessaglia. Vangelis, che è morto quest’oggi in Francia, aveva manifestato fin da subito una passione innata per il mondo della musica. Non studiò, però, dai migliori insegnanti. Imparò tutto da autodidatta. Successivamente avrebbe sostenuto che questo aspetto della sua carriera lo portò ad avere una maggiore vena creativa. Tutto iniziò però negli anni Sessanta con diversi gruppi pop come The Forminx e Aphrodite’s Child, poi nel decennio successivo avrebbe aperto le porte al cinema, firmando le colonne sonore per diversi documentari sugli animali, tra cui L’Apocalypse des Animaux, La Fête sauvage e Opéra sauvage.

È proprio questo il settore che gli avrebbe regalato più tardi i più grandi successi. Nel 1981 ha composto la colonna sonora per il film Momenti di gloria di High Hudson, per il quale ha vinto il premio Oscar per la migliore colonna sonora originale. Tante le musiche iconiche, tra queste anche la colonna sonora di Blade runner.











