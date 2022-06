Vanzaghello, uomo ucciso da sparo alla testa/ Donna si lancia da terrazzo con pistola

Un uomo ucciso da uno sparo alla testa, una donna morta dopo un volo dal terrazzo. Tragedia a Vanzaghello, un piccolo comune a 40 chilometri a Nord di Milano, al confine con la provincia di Varese. Le vittime sono Franco Deidda, 62 anni, che abitava nel paese da poco meno di un anno, e una donna di 57 anni, forse un’amica che però non abitava stabilmente sotto lo stesso tetto. L’allarme è scattato poco prima delle 15 di oggi, sabato 11 giugno, in via Arno 2, zona non lontana dal centro. Una vicina di casa, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ha sentito nitidamente uno sparo mentre faceva le pulizie domestiche, poi ha trovato il corpo della donna in cortile, accanto una pistola.

Anziano trovato morto: legato, incappucciato e denudato/ Ferite da taglio al volto

In preda al terrore per quanto accaduto, la vicina avrebbe urlato a gran voce richiamando l’attenzione dei residenti nel complesso. Non ricevendo risposta, avrebbe poi telefonato alle forze dell’odine. L’ipotesi degli inquirenti è quella di omicidio-suicidio. Stando infatti ad una prima ricostruzione, la donna avrebbe impugnato la pistola dell’uomo, una revolver regolarmente denunciata per le gare di tiro, e avrebbe sparato contro Deidda in camera da letto. Un solo colpo alla testa.

Carla Perselli, zia di Benno Neumair/ "Mio nipote killer dei genitori: doppio dolore"

MISTERO SULLA DONNA TROVATA MORTA CON FRANCO DEIDDA

La donna, che pare indossasse una lunga vestaglia nera, per circa trenta minuti si sarebbe poi aggirata per casa. Ad un tratto, però, sempre con la pistola in pugno, si sarebbe recata sul terrazzo dell’abitazione, sporgendosi di fuori, fino a gettarsi di sotto. Sul posto, dopo i vicini di casa, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Legnano, i colleghi della stazione di Castano Primo e gli specialisti del Nucleo investigativo. Sarà ora compito dei militari chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Non è stata ancora esclusa l’ipotesi del doppio suicidio, anche se viene considerata meno probabile. Franco Deidda era molto noto a Vanzaghello, anche se era da poco residente. Era istruttore di tiro, infatti sulla sua pagina Facebook mostrava l’ultimo certificato della Idpa. Divorziato da qualche anno, viveva da solo nella abitazione dove è stato trovato morto. Invece nessuno pare conoscesse la donna, forse un’amica dell’uomo che probabilmente si trovava solo occasionalmente nell’abitazione dove si è consumata la tragedia.

LEGGI ANCHE:

Benno Neumair, gli audio della madre Laura Perselli/ "C'è una bestia in lui"

© RIPRODUZIONE RISERVATA