Varese, quattro 15enni condannati per tortura/ E’ la prima volta per imputati minoren

Quattro quindicenni di Varese, accusati di aver segregato e picchiato per ore un loro coetaneo, sono stati processati e ritenuti colpevoli del reato di tortura. E’ la prima volta in Italia che la legge viene applicata a degli imputati di minore età, sentenza emessa nella giornata di ieri da parte del tribunale per i minori di Milano. I fatti risalgono allo scorso autunno 2018, quando un ragazzino venne attirato in un garage di Varese con un inganno, e qui venne tenuto segregato e poi torturato sia fisicamente quanto psicologicamente per diverse ore, fino al rilascio. Tre dei quattro responsabili sono stati condannati dal giudice a quattro anni di detenzione e ad una multa da 1.200 euro, mentre il quarto componente della gang ha subito una condanna di quattro anni e sei mesi con l’aggiunta di una multa da 1.500 euro. Il reato di tortura è stato introdotto per la prima volta nel regolamento italiano un paio di anni fa e Ciro Cascone, il procuratore del Tribunale per i minorenni di Milano, ha fatto presente che sono state soltanto due fino ad ora le applicazioni registrate a danni di minorenni.

VARESE, QUATTRO 15ENNI CONDANNATI PER TORTURA

«La prima è l’ordinanza del 23 novembre 2018 del Gip del Tribunale per i minorenni di Milano – afferma, come riporta Repubblica.it – che ha portato all’arresto dei quattro giovanissimi e per la quale oggi (ieri ndr) il Gup ha emesso sentenza di condanna». La seconda riguarda invece il caso dei sei minorenni di Manduria, i ragazzi della “banda degli orfanelli”, accusati assieme a due maggiorenni, delle violenze, anche in questo caso fisiche e psicologiche, nei confronti di un disabile di 66 anni che poi è deceduto in ospedale. Augusto Basilico, avvocato della vittima del gruppo di quindicenni, ha espresso «soddisfazione per la condanna equa e avvenuta in tempi brevi, una particolare attenzione al caso, come era giusto. La giovane vittima sta meglio, ma rivivere la vicenda con il processo, seppur a distanza, lo ha turbato».

