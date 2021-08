Variante Delta, mappa focolai Italia/ Vacanze, viaggi e feste illegali: la situazione

La variante Delta del Coronavirus è ormai disseminata in tutta Italia e la mappa dei contagi attualmente disponibile non fa altro che confermare la veridicità di tale affermazione. Una ricostruzione effettuata con cura dai colleghi de “Il Messaggero” sulle colonne dell’edizione di domenica 8 agosto 2021, mediante un servizio in cui si analizza lo scenario presente nel Belpaese in questa stagione all’insegna delle vacanze e del turismo, durante la quale qualcuno può incappare nella tentazione di non osservare scrupolosamente le normative anti-contagio e di abbassare la guardia.

"Presto obblighi vaccinali sul lavoro in USA"/ Fauci: "Tutelare sicurezza e salute"

Così, i contagiati dall’ex mutazione indiana risultano essere numerosi e senza alcuna distinzione in termini d’età, ma va precisato che, per effetto dei buoni risultati ottenuti con la campagna vaccinale, in particolare dalla primavera in avanti, i ricoveri ospedalieri non hanno ancora superato il livello di guardia. Tuttavia, non mancano le “bravate” che rischiano di costare caro, come le feste illegali con mille ragazzi in discoteca a Rimini e gli assembramenti all’interno dei locali notturni in Salento.

LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 8 AGOSTO/ 1 morto, 637 casi, 35 terapie intensive

MAPPA VARIANTE DELTA: DALLA ROMAGNA ALLE ISOLE, LA SITUAZIONE

Ad esempio, proprio sull’Adriatico e in Romagna, non sono stati segnalati focolai, bensì un notevole incremento di casi positivi (talvolta anche di 100 unità al giorno). Nella sopra menzionata città di Rimini, la polizia locale ha interrotto una festa clandestina che coinvolgeva mille giovani all’interno di una discoteca, che non avrebbe dovuto neppure aprire i propri battenti in base alle regole vigenti in Italia. Risultato? Locale chiuso, titolare denunciato e possibile cluster innescato.

La situazione non osserva miglioramenti neppure in altre aree geografiche del Belpaese: in Salento, spiega “Il Messaggero”, sono pervenute numerose segnalazioni di contagi, a cominciare da 7 ragazze provenienti dalla Capitale e da Padova (alcune delle quali vaccinate con Johnson&Johnson, ndr) e risultate positive al Coronavirus dopo una serata trascorsa presso un locale. Nel Lazio risultano invece focolai in due campeggi, ubicati rispettivamente a Fondi e a Nettuno. Situazione analoga in Umbria, al camping di Piediluco (Terni, 16 casi confermati e nuovi arrivi vietati con un’ordinanza del sindaco). Problemi anche in Sicilia e in Sardegna, dove l’incidenza è cresciuta a dismisura a seguito dell'”invasione” turistica. Non fa eccezione, in tal senso, neppure la Valle d’Aosta: dopo un viaggio parrocchiale a cui hanno preso parte circa 40 minorenni, al ritorno a casa 16 di essi hanno scoperto di avere contratto il virus, con all’incirca 100 familiari costretti a osservare il periodo di quarantena.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 8 AGOSTO/ Dati Min Salute: oltre 100 ricoveri in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA