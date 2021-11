Variante Omicron, BioNTech vs Moderna su “scudo” vaccini/ Ema “richiami fondamentali”

Le mutazioni presenti nella variante Omicron aiutano il coronavirus a sfuggire alla protezione dei vaccini attualmente a disposizione? È caos tra case farmaceutiche e scienziati. Secondo Stephane Bancel, Ceo di Moderna, è necessario aggiornare i vaccini, mentre Katalin Kariko, pioniera della tecnologia a mRna con cui sono stati prodotti i vaccini sopracitati e quello di Pfizer-BioNTech, ritiene «improbabile» che l’ultima evoluzione del Covid riesca a “bucare” gli attuali vaccini. Queste divisioni non si riflettono solo sui mercati, ma anche sulla fiducia dei cittadini. In questo contesto incerto, però, l’Italia accelera sul piano delle vaccinazioni, ponendosi un target di 4,6 milioni di somministrazioni entro il 12 dicembre. Ma torniamo allo scontro a distanza tra scienziati.

«Non c’è modo per gli attuali vaccini di garantire contro Omicron lo stesso livello di protezione che garantiscono contro Delta. Penso che la protezione sarà minore, non so di quanto, perché dobbiamo aspettare i dati, ma tutti gli scienziati con cui ho parlato ritengono che non andrà bene», ha dichiarato Stephane Bancel al Financial Times. In precedenza, aveva detto alla CNBC che potrebbero volerci mesi per cominciare a produrre un vaccino efficace contro la variante Omicron.

VACCINI PROTEGGONO DA VARIANTE OMICRON?

Alla cautela invita invece la biochimica Katalin Kariko, secondo cui «è ancora presto per dire quanto la nuova variante Omicron del coronavirus riduca la protezione dei vaccini». Al Corriere della Sera ha spiegato che quel che conta è proseguire la campagna vaccinale. La ricercatrice ungherese ritiene che servano più dati per esporsi e che l’evoluzione del virus «non significa che per ogni variante serva un nuovo vaccino», perciò ritiene «improbabile» che la variante Omicron “buchi” i vaccini anti Covid. «Il virus non ha il lusso di cambiare il modo in cui entra nella cellula. Sono abbastanza limitati».

Peraltro, vaccinarsi è ancor più importante, e questa variante lo conferma, in quanto «più persone si vaccinano e meno possibilità ha il virus di evolvere e mutare». In questo marasma di indicazioni contrastanti trovano spazio anche le parole di Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Ema (Agenzia europea del farmaco), che in un’audizione al Parlamento europeo ha insistito sulla necessità di correre con i richiami, visto che la copertura dei vaccini cala nel tempo, ma al tempo stesso ha affermato che «anche se la nuova variante si diffonderà di più, i vaccini che abbiamo continueranno a garantire protezione».

DA ISRAELE “TRE DOSI VACCINO SUFFICIENTI”

Nonostante ciò, Emer Cooke ha ricordato che sono in vigore linee guida che permettono alle case farmaceutiche di usufruire di un percorso accelerato per i vaccini adattati alle varianti Covid. Le valutazioni sono in corsi, ma «abbiamo piani di emergenza», ha detto la direttrice dell’Ema. La linea è chiara: «Siamo pronti per il peggio anche se speriamo per il meglio». Quindi, visto che i vaccini restano l’arma chiave in questa “guerra” contro il Covid, bisogna tenere aperta la possibilità di adattare i vaccini, che possono essere approvati «in tre-quattro mesi».

Quel che occorre stabilire è se ciò è necessario. Torniamo, dunque, al punto di partenza. Servono dati e informazioni che saranno disponibili tra due-tre settimane. Secondo Nitzan Horowitz, ministro della Sanità israeliano, con tre dosi di vaccino Pfizer molto probabilmente si è protetti anche dalla variante Omicron. «La situazione è sotto controllo e non c’è motivo di panico. Ci aspettavamo una nuova variante e siamo pronti. Nei prossimi giorni avremo informazioni più precise sull’efficacia del vaccino, ma i primi dati mostrano che un terzo richiamo protege dalla variante».



