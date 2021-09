Vasco Rossi canzoni/ Da Albachiara a Sally: a chi sono dedicate? Il significato

Vasco Rossi, a chi è dedicata Albachiara?

Se si parla della musica di Vasco Rossi si fa riferimento ad una lunga serie di canzoni diventate cult e rimaste nella storia della musica italiana. Brani come Sally, Albachiara, Vita spericolata sono dei sempreverde, canzoni che conosce ogni generazione. Ma vi siete mai chiesto qual è il significato di questi brani così famosi e a chi sono dedicati? Se parliamo di Albachiara fu lo stesso Vasco a raccontare che le parole della canzone le scrisse di getto in cucina nella casa della madre e furono ispirate dalla visione di una giovane ragazza che prendeva l’autobus vicino alla casa del cantante per andare a scuola.

“Le mie canzoni sono tutte provocazioni, Albachiara è stata la prima”, ha ammesso il cantante, svelando poi di aver contattato quella ragazza molti anni dopo, quando il brano era ormai già un cult. Lei pare non sia rimasta particolarmente sbalordita dalla notizia.

Vasco Rossi, a chi è dedicata Sally?

Se invece parliamo di Sally, Vasco Rossi ha raccontato “L’ho scritta tutta di getto.” In uno speciale del Tg1 ha rivelato cosa l’ha ispirata: “È una canzone che ho scritto quando ero in vacanza su una barca del mio manager Robelli a Saint Tropez, una di quelle vacanze di dieci giorni che quando torni a casa hai bisogno di riposarti. Entro in un locale pieno di donne bellissime, tutte italiane, mi innamoro della prima, poi di una seconda, poi di un’altra ancora. Alla fine ero fuori al locale da solo, sono andato in barca e con quella carica lì, senza una donna su cui scaricarla, l’ho scaricata su una chitarra: questo è uno dei segreti dell’arte e della creatività, è tutto sesso sublimato. E pensando ad una ragazza che ne ha viste di tutti i colori ho scritto Sally.”

