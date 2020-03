VASCO ROSSI CONTRO CORONAVIRUS/ Su Instagram: “Questa è una guerra state a casa”

“Ragazzi la cosa è seria, questa è una vera guerra”. Lo dice Vasco Rossi sul suo profilo instagram. Il suo intervento, dopo le nuove strettissime misure ordinate ieri sera dal premier Giuseppe Conte è un invito a seguire le direttive, riassunte nell’hashtag #iostoacasa. L’unico a cui i giovani possono dare retta ha deciso di parlare ai giovani, che fino all’altro giorno se ne infischiavano degli inviti a tenere le distanze di sicurezza o di non affollare i locali serali, ammucchiandosi come sempre nei pub e nei bar.

“GRAZIE A MEDICI E INFERMIERI”

“Dovete seguire le direttive per non aggravare la situazione” dice. Aggiungendo che “per il bene vostro e degli altri è il momento di combattere anche contro se stessi per avere un comportamento intelligente e responsabile”. Poi manda un saluto e un ringraziamento speciali a medici e infermieri: “Un abbraccio e un ringraziamento speciale a tutte le infermiere, gli infermieri, i medici e tutto il personale sanitario impegnato in prima linea che in questo momento sta affrontando con coraggio e grande impegno questa gravissima situazione”. Nel post, Vasco ha messo una foto di uno striscione che ringrazia e sostiene medici e infermieri. Un invito importante quello di Vasco Rossi che sicuramente andrà a segno. Intanto prosegue anche la campagna social sotto forma di video di cantanti e attori che invitano anche loro a rimanere a casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA