Vasco Rossi scrive ad Alessandro di Uomini e Donne/ Lui commosso: “Grande piacere”

Qualche giorno fa Vasco Rossi ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post dedicato ad un cavaliere di Uomini e Donne. Lui è Alessandro, il 91enne che in più occasioni ha manifestato la sua grande passione per il cantante di ‘Vita spericolata’. “Quando canta il signor Vasco Rossi mi attira, è una cosa che ho nell’anima. Io voglio ascoltare solo Vasco Rossi, quando lo sento alzo il volume.”. ha infatti ammesso Alessandro in studio, dopo aver chiesto l’ennesima sua canzone per ballare con la signora Pinuccia. Vasco, lusingato da questa dichiarazione d’amore, ha allora replicato su Instagram con un post in cui, accanto alla foto di Alessandro, si legge: “Un abbraccio ad Alessandro, 91 anni il più grande e il più simpatico della combriccola”.

Stef Burns, chitarrista Vasco Rossi/ "Stare insieme a lui è una gioia immensa"

Alessandro di Uomini e Donne ringrazia Vasco Rossi in studio

Un messaggio che Maria De Filippi mostra al cavaliere nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 13 gennaio, e che suscita la commozione del cavaliere che vuole assolutamente ringraziarlo. La conduttrice gli indica allora la telecamera giusta alla quale Alessandro dichiara: “Mi ha fatto un piacere enorme. Caro Vasco ti faccio gli auguri a te e ai tuoi cari per le festività natalizie”. Maria, allora lo blocca, ricordandogli che: “Questa puntata è vero che è registrata prima di Natale ma andrà in onda a gennaio”. Risate in studio e un po’ di confusione per il povero Alessandro.

