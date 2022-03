Vasco Valerio, marito di Vittoria Belvedere/ Insieme dal 1999 e tre figli

Vasco Valerio, chi è il marito di Vittoria Belvedere?

Vasco Valerio è il marito di Vittoria Belvedere. L’attrice e l’organizzatore di eventi si sono sposati il 12 giugno 1999 e hanno avuto tre figli: Lorenzo, Niccolò ed Emma. Vasco Valerio è originario di Verona e proveniente da una famiglia di aristocratici romani. È legato al cinema perché il padre è stato proprietario di numerose sale cinematografiche sparse tra Roma, Vicenza e Verona. Intervistata da Il Giorno qualche anno fa, Vittoria Belvedere ha parlato del loro rapporto con la religione: “Sono credente e mio marito altrettanto: non andiamo in chiesa tutte le domeniche, ma se siamo ancora assieme dopo tutto questo tempo è anche per questo. Un bene per i nostri figli: oggi i genitori separati sono quasi di più ormai degli altri. E i nostri figli, non per caso, vanno in scuole cattoliche…”

Vasco Valerio e Vittoria Belvedere: insieme da più di 20 anni

Dopo la nascita del primo figlio Vasco Valerio e Vittoria Belvedere hanno vissuto un momento di crisi: “Io sono caduta in depressione post partum. Mio marito Vasco si è attaccato in maniera morbosa a nostro figlio. Sentendomi spodestata dal mio ruolo di mamma e moglie, sono entrata in crisi ed è iniziato un periodo terribile”, ha confessato qualche tempo fa l’attrice alla rivista Più sani più belli. Risolutivo è stato un viaggio di lavoro in Marocco: “Vasco ha fatto le valigie e mi ha raggiunto sul set. Abbiamo passato intere nottate a parlare, a chiarirci. Ci vuole intelligenza e pazienza per affrontare insieme le difficoltà. Il nostro matrimonio è iniziato dopo quella crisi”. Lasciata la crisi alle spalle, l’attrice e il marito sono ancora insieme dopo più di 20 anni: “Più passano gli anni e più ci innamoriamo. Siamo persi l’uno per l’altra”, ha detto l’attrice al settimanale Lei.

