Vende figlie per nozze: arrestato grazie a Codice Rosso/ Pisa, primo caso in Italia

Picchiava, maltrattava e segregava le figlie che aveva venduto per nozze a dei cugini dopo aver scoperto che loro si erano fidanzate con uomini diversi. E’ accaduto a Pisa, come spiega oggi il quotidiano Repubblica.it, dove un uomo bosniaco di etnia rom è stato arrestato per il reato di induzione al matrimonio, introdotto dal cosiddetto Codice Rosso. Si tratta del primo arresto di questo tipo eseguito in Italia. Secondo le accuse l’uomo è accusato di reiterate violenze nei confronti delle due giovani figlie, ma anche lesioni, segregazioni nei confronti delle ragazze, una delle quali maggiorenne da poco tempo. Le violenze, stando alla ricostruzione degli inquirenti, sarebbero iniziate per una di loro quando era ancora minorenne ma non si sarebbero solo limitate a calci, pugni e umiliazioni varie – tra cui il taglio di capelli – ma spesso in lunghi periodi di vera e propria segregazione. Le due sorelle venivano tenute rinchiuse e isolate nella roulette e qui nutrite solo con pane e acqua.

VENDE FIGLIE PER NOZZE: PADRE ARRESTATO

L’intento del padre bosniaco violento con le sue continue punizioni a scapito delle due figlie appena maggiorenni era non solo quello di riprenderle dopo essersi macchiate di presunte piccole mancanze familiari, ma soprattutto impedire ad entrambe di frequentare i loro rispettivi fidanzati, ben diversi rispetto agli uomini a cui il padre le aveva vendute. Lo stesso bosniaco aveva prescelto per loro due cugini del medesimo campo rom dove vivevano e con le loro famiglie aveva già intavolato una trattativa ottenendo del denaro in cambio dell’assenso al matrimonio con le figlie. Ad eseguire l’arresto nelle passate ore è stata la polizia di Pisa in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Maggiori dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa prevista per la giornata di oggi in Procura, in programma alle ore 10.00.

